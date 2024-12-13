Crie um vídeo introdutório de treinamento de 45 segundos para novos funcionários de serviços alimentícios, focando em protocolos fundamentais de segurança alimentar, como lavagem das mãos e prevenção de contaminação cruzada. O estilo visual deve ser brilhante e convidativo, usando um avatar de IA amigável para guiar os espectadores pelos passos essenciais, complementado por uma narração encorajadora. Este vídeo, aproveitando os avatares de IA da HeyGen, visa tornar o processo inicial de integração dos funcionários envolvente e memorável.

Gerar Vídeo