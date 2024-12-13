Produza um vídeo de 1 minuto direcionado a novos funcionários do setor de alimentação, enfatizando as práticas fundamentais de "Sanitização e Higiene" em um ambiente de cozinha. O estilo visual deve ser limpo, profissional e usar demonstrações claras e brilhantes de rotinas de lavagem de mãos e limpeza, acompanhadas por uma narração encorajadora e amigável. Utilize os "avatares de IA" da HeyGen para apresentar as informações de forma direta e envolvente.

