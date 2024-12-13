Sim, o HeyGen suporta uma ampla gama de conteúdos de vídeo de comida. Acesse uma rica biblioteca de mídia com filmagens de estoque para criar tutoriais de receitas envolventes ou vídeos promocionais dinâmicos de restaurantes. Você também pode fazer upload de seus próprios clipes de vídeo para mostrar suas criações culinárias de forma eficaz.