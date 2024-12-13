Sim, a HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você aplique o logotipo da sua empresa, cores e outros elementos visuais a todos os seus módulos e vídeos de treinamento. Isso garante consistência e profissionalismo em todo o seu conteúdo de e-learning, aproveitando ainda mais nossos diversos modelos de vídeo e biblioteca de mídia para um design coeso.