Sim, a HeyGen é ideal para produzir vídeos de treinamento de conformidade e melhoria do comportamento dos motoristas de alta qualidade para gestão de frotas. Nosso Agente de Vídeo com IA facilita a geração de vídeo de ponta a ponta a partir de seus scripts, tornando tópicos complexos fáceis de entender por meio de vídeos explicativos envolventes.