O HeyGen simplifica a criação de vídeos de promoção de vendas com sua interface amigável e funcionalidade de texto para vídeo com IA a partir de roteiro. Nossa plataforma garante capacidades rápidas de renderização e compartilhamento, e você pode facilmente adicionar legendas para tornar seu conteúdo de vídeo de liquidação acessível e atraente para um público mais amplo.