Crie um vídeo promocional de venda relâmpago de 30 segundos direcionado a clientes de E-commerce ansiosos e caçadores de pechinchas. O estilo visual deve ser dinâmico, com gráficos rápidos e cores ousadas e chamativas, acompanhado por música animada e energética para aumentar a empolgação. Utilize os Templates e cenas do HeyGen para configurar rapidamente a estrutura visual e o recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para mensagens claras e concisas destacando ofertas por tempo limitado.

