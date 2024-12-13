Criador de Vídeos de Promoção Relâmpago para Campanhas Rápidas e Eficazes

Crie vídeos de promoção de vendas altamente conversíveis com Modelos e cenas personalizáveis para todas as suas ofertas por tempo limitado.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de vídeo de 45 segundos para redes sociais, voltado para profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo, demonstrando o poder dos modelos de vídeo da HeyGen. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e chamativo, com transições modernas e música de fundo inspiradora, enfatizando como é fácil criar conteúdo envolvente para ofertas por tempo limitado.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo publicitário elegante de 60 segundos voltado para marcas que lançam promoções urgentes e gerentes de produto, focando na clareza proporcionada por legendas automáticas. Empregue um estilo visual profissional e impactante, com imagens claras de produtos e música de fundo envolvente, garantindo que a mensagem sobre promoções relâmpago alcance um público amplo de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo inspirador de 30 segundos para qualquer aspirante a criador de vídeos, ilustrando como a HeyGen simplifica a criação de anúncios de promoção relâmpago de alto desempenho usando avatares AI. O estilo visual e de áudio deve ser amigável e inspirador, mostrando o processo contínuo e os resultados profissionais alcançáveis por qualquer pessoa, independentemente da habilidade técnica.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Promoção Relâmpago

Crie vídeos de promoção relâmpago de alto desempenho sem esforço para capturar a atenção e impulsionar conversões para sua loja de e-commerce com nosso criador de vídeos intuitivo.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma ampla gama de "modelos de vídeo" profissionalmente projetados, voltados para vídeos de promoção de vendas, para iniciar rapidamente seu projeto.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo publicitário adicionando detalhes do produto e aplicando seus "Controles de Branding (logotipo, cores)" para manter uma identidade de marca consistente.
3
Step 3
Gere Elementos Envolventes
Enriqueça seus vídeos de promoção relâmpago com "geração de narração por voz AI" para adicionar uma narração profissional e atraente que destaque suas ofertas por tempo limitado.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus "Anúncios de Promoção Relâmpago de Alto Desempenho" usando "Redimensionamento de proporção e exportações" para otimizá-los para várias plataformas de anúncios de vídeo em redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente a Confiança com Anúncios de Testemunhos Potencializados por AI

Construa credibilidade para suas promoções relâmpago incorporando facilmente depoimentos autênticos de clientes em seus vídeos publicitários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda a criar Anúncios de Promoção Relâmpago de Alto Desempenho?

A HeyGen capacita você a produzir rapidamente vídeos de anúncios de promoção relâmpago atraentes usando ferramentas intuitivas. Aproveite nossas ferramentas de vídeo AI e uma ampla seleção de modelos de vídeo para criar vídeos publicitários envolventes que capturam a atenção para suas ofertas por tempo limitado.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador de vídeos de promoção relâmpago eficiente?

A HeyGen oferece uma experiência contínua com seu editor de arrastar e soltar, permitindo que você personalize cenas sem esforço e adicione texto animado. Você também pode se beneficiar da geração de narração por voz AI para criar vídeos de promoção de vendas dinâmicos e profissionais.

Posso manter a personalização da marca ao criar anúncios de vídeo para redes sociais com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen permite que você implemente totalmente a personalização da marca em seus projetos de vídeo publicitário. Incorpore facilmente o logotipo, as cores e as fontes da sua marca para garantir que o resultado do criador de vídeos de promoção relâmpago esteja perfeitamente alinhado com suas lojas de e-commerce.

A HeyGen suporta diferentes formatos para anúncios de vídeo em redes sociais?

Sim, a HeyGen garante que suas criações de vídeos de promoção relâmpago sejam versáteis para várias plataformas. Nossa plataforma oferece redimensionamento de proporção e capacidades de exportação, para que seus anúncios de vídeo em redes sociais sejam perfeitamente otimizados para cada canal, ajudando a aumentar as vendas.

