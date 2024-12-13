Crie um vídeo promocional vibrante de 30 segundos destacando um novo produto de fitness portátil, direcionado a jovens ativos que buscam maneiras inovadoras de se manterem em forma. O estilo visual deve ser energético e moderno, apresentando cenas dinâmicas do produto em uso, complementadas por uma trilha sonora animada e uma narração clara e persuasiva gerada usando o recurso de geração de narração da HeyGen para destacar os principais benefícios e características. Este formato curto é perfeito para anúncios envolventes nas redes sociais.

