Desenvolva um vídeo vibrante de instrução de fitness de 45 segundos para profissionais ocupados e iniciantes em fitness, apresentando uma rápida e energizante rotina de alongamento matinal. O estilo visual deve ser brilhante, limpo e encorajador, com um fundo minimalista, complementado por uma trilha sonora motivacional animada, porém suave, e uma narração clara e calmante. Utilize os avatares de IA da HeyGen para demonstrar cada alongamento com forma perfeita, tornando-o um gerador de vídeos de treino ideal para quem tem pouco tempo.

Gerar Vídeo