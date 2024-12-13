Crie um vídeo de marketing envolvente de 90 segundos para uma nova aula de fitness, direcionado a potenciais alunos interessados em treinos de grupo de alta energia. O estilo visual deve ser dinâmico e inspirador, apresentando cortes rápidos de exercícios energéticos, complementados por uma trilha sonora motivacional e animada. Utilize os Modelos e cenas pré-construídos da HeyGen para iniciar a produção, facilitando para qualquer criador de vídeos de aulas de fitness a criação de conteúdo promocional envolvente.

Gerar Vídeo