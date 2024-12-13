Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos sobre conscientização de segurança contra incêndios, especificamente voltado para famílias e proprietários de residências, ilustrando práticas cruciais de prevenção de incêndios. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, usando cenários domésticos relacionáveis, complementados por uma narração calma e tranquilizadora. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para gerar o conteúdo de forma eficiente com um avatar de IA amigável guiando os espectadores por cada dica.

