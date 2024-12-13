Com o HeyGen, você pode facilmente se envolver na criação de vídeo nativa de prompt inserindo seu roteiro, que a IA então converte em um vídeo completo. Este processo de geração de vídeo de ponta a ponta torna a criação de conteúdo profissional de segurança contra incêndio simples e eficiente, servindo como um criador de vídeo de IA eficaz.