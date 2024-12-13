Sim, o HeyGen permite que você "exporte e compartilhe" seus "vídeos de simulação de incêndio" em alta qualidade, adequados para várias plataformas. Você pode incluir "legendas" e utilizar "geração de narração" para garantir que seus "vídeos de segurança contra incêndio" sejam acessíveis e impactantes onde quer que sejam implantados.