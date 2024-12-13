Com a plataforma intuitiva do HeyGen, você pode produzir rapidamente vídeos de plano de evacuação de emergência. A funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro, juntamente com a geração automatizada de narração, simplifica o processo de produção, permitindo que você se concentre no conteúdo crítico de treinamento de segurança contra incêndio sem edição de vídeo extensa.