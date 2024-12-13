O Criador Definitivo de Treinamento de Simulação de Incêndio para Segurança no Trabalho

Produza vídeos profissionais de planos de evacuação de emergência com avatares de IA dinâmicos para aumentar o engajamento e a retenção dos aprendizes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 90 segundos especificamente para todo o pessoal de escritório e oficiais de segurança, detalhando os vídeos do plano de evacuação de emergência. Use geração de narração precisa combinada com gráficos claros e um estilo visual calmo e urgente para guiar os espectadores por rotas de fuga críticas e pontos de encontro, tudo criado de forma eficiente através da funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo abrangente de 2 minutos de treinamento em segurança contra incêndio para a força de trabalho em geral, especialmente para funcionários em ambientes industriais. Este vídeo de treinamento de IA envolvente e visualmente rico deve explicar minuciosamente os procedimentos de simulação de incêndio usando modelos e cenas personalizáveis e aproveitando o suporte da biblioteca de mídia/estoque para visuais impactantes passo a passo e conteúdo informativo.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo conciso de 45 segundos para gerentes e oficiais de segurança que buscam uma solução eficaz para criador de treinamento de simulação de incêndio. Este vídeo dinâmico e profissional deve demonstrar a facilidade de criar conteúdo de treinamento personalizado usando um avatar de IA e destacar a capacidade de exportar em vários formatos de proporção, garantindo mensagens consistentes e integração de marca em todas as plataformas através de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Treinamento de Simulação de Incêndio

Crie vídeos eficazes de instrução de simulação de incêndio e planos de evacuação de emergência rapidamente com IA, garantindo que seus protocolos de segurança no trabalho sejam claramente compreendidos por equipes de RH e oficiais de segurança.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro com IA
Comece redigindo seu conteúdo de simulação de incêndio ou simplesmente cole um roteiro existente. Nossa "funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro" transforma instantaneamente seu texto em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-voz de IA
Selecione um "Porta-voz de IA" envolvente de nossa biblioteca diversificada para transmitir claramente suas mensagens de segurança. Personalize sua aparência e voz para combinar perfeitamente com o estilo da sua marca.
3
Step 3
Aplique Controles de Marca
Garanta a consistência da marca aplicando os "Controles de Marca" da sua organização. Integre logotipos, cores e fontes para reforçar sua imagem profissional ao longo do seu treinamento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seus "vídeos de plano de evacuação de emergência" e use "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para prepará-los para qualquer plataforma. Seu treinamento abrangente agora está pronto para distribuição a todos os funcionários.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos Complexos de Incêndio

Empregue vídeo com tecnologia de IA para simplificar e demonstrar claramente procedimentos complexos de simulação de incêndio e planos de evacuação de emergência para todo o pessoal.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento de IA para segurança contra incêndio?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro para transformar rapidamente seu conteúdo de treinamento de segurança contra incêndio em vídeos de treinamento de IA envolventes. Você pode facilmente gerar narrações realistas e adicionar legendas, tornando seus vídeos de plano de evacuação de emergência acessíveis a todos os funcionários.

O HeyGen pode ajudar as equipes de RH a produzir vídeos eficazes de instrução de simulação de incêndio?

Com certeza. O HeyGen é um poderoso criador de treinamento de simulação de incêndio que permite que equipes de RH e oficiais de segurança criem vídeos de instrução de simulação de incêndio atraentes. Utilize vários modelos e cenas, juntamente com controles de marca, para garantir que seus procedimentos de simulação de incêndio sejam claramente comunicados para Segurança no Trabalho.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar vídeos de treinamento de simulação de incêndio?

O HeyGen fornece ferramentas abrangentes para personalizar seus vídeos de treinamento de simulação de incêndio. Você pode selecionar entre uma variedade de modelos e cenas, aplicar controles de marca para incorporar o logotipo e as cores da sua empresa, e usar redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para várias plataformas, garantindo um produto final polido.

Com que rapidez posso criar vídeos de plano de evacuação de emergência com o HeyGen?

Com a plataforma intuitiva do HeyGen, você pode produzir rapidamente vídeos de plano de evacuação de emergência. A funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro, juntamente com a geração automatizada de narração, simplifica o processo de produção, permitindo que você se concentre no conteúdo crítico de treinamento de segurança contra incêndio sem edição de vídeo extensa.

