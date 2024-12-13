Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 1 minuto, projetado para equipes de L&D em uma startup de fintech, destacando os princípios fundamentais da tecnologia blockchain para transações seguras. O estilo visual deve ser moderno e limpo, incorporando gráficos animados para simplificar ideias complexas, complementado por uma narração profissional e calma. Utilize os avatares de IA da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para entregar um conteúdo preciso e envolvente sobre este importante tema "gerador de vídeos de treinamento em fintech".

