Crie um vídeo de pitch para investidores de 60 segundos, projetado para potenciais investidores iniciais, destacando as projeções financeiras e a trajetória de crescimento da sua startup. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando visualizações vibrantes e baseadas em dados, enquanto o áudio deve apresentar uma narração confiante em voz AI. Destaque a facilidade de gerar esta apresentação profissional usando os avatares AI da HeyGen para transmitir as mensagens principais.

Gerar Vídeo