Crie um vídeo explicativo dinâmico de 60 segundos voltado para jovens adultos que estão começando sua jornada financeira, desvendando os conceitos básicos de orçamento e poupança. O estilo visual deve ser moderno e limpo, utilizando gráficos coloridos e uma trilha sonora animada, enquanto um avatar de IA transmite as informações com um tom caloroso e encorajador. Este projeto de gerador de vídeos de educação financeira pode facilmente aproveitar os avatares de IA da HeyGen para um apresentador profissional e acessível.

Gerar Vídeo