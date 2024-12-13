Gerador de Onboarding Financeiro: Otimize as Jornadas dos Clientes

Eleve sua experiência de onboarding digital financeiro. Utilize avatares de IA para criar conteúdo de vídeo personalizado e envolvente para uma aquisição de clientes mais rápida.

Imagine um vídeo promocional de 1 minuto direcionado a instituições financeiras, mostrando como uma ferramenta de onboarding com IA revoluciona a aquisição de clientes. O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando avatares de IA envolventes explicando processos financeiros complexos de forma clara, com uma narração confiável. Este vídeo destaca o onboarding de clientes sem complicações e a abertura e financiamento de contas simplificados, enfatizando eficiência e confiança.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para oficiais de conformidade e gerentes de operações, crie um vídeo instrucional de 2 minutos detalhando como alcançar a adesão regulatória e a automação de fluxos de trabalho dentro de seus sistemas. O estilo visual deve ser altamente detalhado, com infográficos claros e fluxos de processos, apoiados por uma voz autoritária e legendas precisas. O vídeo explicará as complexidades da orquestração de eKYC e AML e mostrará um trilho de auditoria aprimorado, utilizando texto-para-vídeo a partir de roteiro para converter documentos densos de conformidade em conteúdo acessível.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo envolvente de 1 minuto para líderes de experiência do cliente, ilustrando o poder transformador do onboarding digital em melhorar o engajamento dos membros. O estilo visual deve ser vibrante e centrado no usuário, apresentando diversos modelos e cenas que retratam uma jornada positiva do cliente, complementada por música de fundo animada e narração profissional. Este vídeo enfatiza uma experiência de onboarding digital acolhedora, demonstrando como o suporte de biblioteca de mídia/estoque pode enriquecer a comunicação personalizada.
Prompt de Exemplo 3
Líderes técnicos lidando com sistemas de CRM e core banking se beneficiarão de um vídeo explicativo de 2 minutos sobre a integração de um gerador de onboarding financeiro para melhorar análises e relatórios. O estilo visual deve ser técnico e preciso, usando gravações de tela de interfaces e painéis de dados, com uma narração profissional guiando o público através de conexões de API e destacando métricas de Tempo-para-decisão. Este vídeo pode ser facilmente adaptado usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias apresentações técnicas, gerado de forma eficiente a partir de um roteiro técnico via texto-para-vídeo a partir de roteiro.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Onboarding Financeiro

Otimize a aquisição de clientes e melhore o engajamento com um gerador de onboarding financeiro impulsionado por IA, oferecendo experiências digitais personalizadas para novos titulares de contas.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo de Onboarding
Escolha entre modelos de onboarding pré-construídos projetados para instituições financeiras ou crie um fluxo de trabalho personalizado. Configure cada etapa para alinhar-se com sua jornada específica do cliente, integrando-se com sistemas financeiros essenciais.
2
Step 2
Gere Vídeos Instrucionais Envolventes
Produza vídeos instrucionais de alta qualidade e personalizados simplesmente inserindo seu roteiro. Utilize capacidades avançadas de texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar conteúdo escrito em mensagens de vídeo dinâmicas, melhorando a clareza e a retenção para novos clientes.
3
Step 3
Automatize a Coleta e Verificação de Documentos
Implemente fluxos de trabalho automatizados para a coleta segura de documentos, verificação de identidade (eKYC) e orquestração de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML). Otimize a coleta de informações dos clientes e garanta a adesão regulatória com ferramentas integradas, reduzindo significativamente o esforço manual.
4
Step 4
Monitore o Progresso e o Engajamento dos Clientes
Acompanhe o progresso dos clientes ao longo da jornada de onboarding com análises e relatórios detalhados. Obtenha insights sobre os níveis de engajamento e identifique áreas para melhoria, garantindo uma experiência suave e em conformidade do início ao fim.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Financeiros Complexos para Clientes

.

Use avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro para explicar claramente serviços financeiros intrincados e requisitos regulatórios, melhorando a confiança do cliente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen melhora o processo de onboarding de clientes financeiros?

O HeyGen utiliza IA para transformar a experiência de onboarding de clientes em instituições financeiras, permitindo um onboarding digital personalizado com conteúdo de vídeo envolvente criado a partir de roteiro. Isso ajuda a otimizar o processo geral de onboarding financeiro, tornando-o mais eficiente e amigável ao usuário.

O HeyGen pode integrar-se com sistemas financeiros existentes para automação de fluxos de trabalho?

Sim, o HeyGen é projetado para suportar integração perfeita, permitindo automação avançada de fluxos de trabalho. As instituições financeiras podem conectar o HeyGen com seus sistemas de CRM e core banking para automatizar a entrega de vídeos personalizados ao longo da jornada de onboarding do cliente, melhorando a conformidade por design e a adesão regulatória.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos de onboarding envolventes?

O HeyGen fornece uma robusta ferramenta de onboarding com IA que inclui texto-para-vídeo a partir de roteiro, avatares de IA realistas e geração de narração profissional. Os usuários podem personalizar vídeos com controles de marca e utilizar vários modelos para produzir conteúdo de alta qualidade e personalizado para um engajamento digital eficaz.

Quais medidas de segurança e recursos de conformidade o HeyGen oferece para onboarding financeiro?

O HeyGen auxilia instituições financeiras a atenderem padrões rigorosos de adesão regulatória, fornecendo capacidades como suporte à orquestração de eKYC e AML e entrega segura de conteúdo. Nossa plataforma permite funcionalidade de trilho de auditoria e suporta verificação robusta de identidade, contribuindo para a prevenção de fraudes e conformidade por design dentro do processo de onboarding digital.

