Sim, o HeyGen é projetado para suportar integração perfeita, permitindo automação avançada de fluxos de trabalho. As instituições financeiras podem conectar o HeyGen com seus sistemas de CRM e core banking para automatizar a entrega de vídeos personalizados ao longo da jornada de onboarding do cliente, melhorando a conformidade por design e a adesão regulatória.