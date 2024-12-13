Gerador de Vídeos de Treinamento de Campo: Crie Vídeos Envolventes Rápido

Transforme seu treinamento com um gerador de vídeo de IA. Aproveite avatares de IA para produzir vídeos de eLearning profissionais e impactantes rapidamente.

Crie um vídeo de integração envolvente e profissional de 60 segundos para novos representantes de vendas, demonstrando as funcionalidades principais do nosso sistema CRM. O vídeo deve utilizar avatares de IA realistas para demonstração e apresentar uma narração clara e amigável gerada por IA, tornando-o uma peça eficaz de um Criador de Vídeos de Treinamento de Campo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo conciso de 45 segundos delineando protocolos de segurança críticos para trabalhadores de fábrica e técnicos de campo que operam máquinas pesadas. A criação deste vídeo de treinamento deve manter um tom sério e prático, incorporar instruções claras na tela e fornecer legendas essenciais, geradas de forma eficiente através de Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo moderno e limpo de 30 segundos projetado para equipes internas de gerenciamento de projetos, explicando uma atualização recente de software. O gerador de vídeo de IA deve aproveitar Modelos e cenas personalizáveis da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apresentando etapas visualmente com um estilo de áudio dinâmico e animado.
Prompt de Exemplo 3
Gere um guia energético de 90 segundos sobre melhores práticas para profissionais remotos experientes, focando na etiqueta eficaz para reuniões virtuais. Este conteúdo do gerador de vídeo de treinamento de campo, originado da Criação de Vídeo Nativa de Prompt, deve ser conciso e encorajador, utilizando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para entrega em múltiplas plataformas, acompanhado por música de fundo profissional.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Geração de Vídeos de Treinamento de Campo

Crie vídeos de treinamento de campo profissionais com avatares de IA e texto-para-vídeo, transformando seus roteiros em conteúdo visual envolvente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo de treinamento. A capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen transformará suas palavras em conteúdo visual envolvente para seu gerador de vídeo de treinamento de campo.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para narrar seu conteúdo de treinamento de campo, trazendo uma presença profissional e consistente para seus vídeos.
3
Step 3
Aplique Branding e Estilo
Integre a identidade visual da sua empresa usando controles de branding como logotipos e cores personalizadas. Isso garante que seus vídeos de treinamento de campo estejam perfeitamente alinhados com sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Gere seu vídeo de treinamento de campo completo. Utilize redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para garantir que seu vídeo esteja pronto para qualquer plataforma, simplificando a criação e distribuição de vídeos de treinamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Treinamentos Complexos

Transforme procedimentos operacionais complexos ou informações de produtos em vídeos de treinamento de campo facilmente digeríveis e altamente eficazes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de treinamento de campo com IA?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento de campo envolventes de forma eficiente usando tecnologia avançada de gerador de vídeo de IA. Você pode transformar roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA realistas e narração gerada por IA, tornando o conteúdo de treinamento complexo acessível e dinâmico.

Que tipo de avatares de IA o HeyGen oferece para vídeos de treinamento corporativo?

O HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA realistas que podem ser integrados perfeitamente em seus vídeos de treinamento corporativo e vídeos de eLearning. Esses avatares transmitem sua mensagem com profissionalismo consistente, tornando o conteúdo mais envolvente para treinamento de produto ou RH.

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos de treinamento com sua plataforma intuitiva, apresentando modelos personalizáveis e Criação de Vídeo Nativa de Prompt. Este motor criativo permite a Geração de Vídeo de ponta a ponta a partir do seu roteiro de vídeo de treinamento, reduzindo o tempo e o esforço de produção.

Posso personalizar elementos de branding nos vídeos de treinamento gerados pelo HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos de treinamento corporativo mantenham a identidade da sua empresa. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas, garantindo uma aparência consistente e profissional em todo o seu conteúdo gerado.

