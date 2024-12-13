Gerador de Vídeo de Treinamento com Feedback para Aprendizado de Funcionários Envolvente

Crie vídeos de treinamento de funcionários envolventes com feedback personalizado, aproveitando avatares de IA realistas para um aprendizado impactante.

501/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo envolvente de 90 segundos voltado para profissionais de RH, mostrando as melhores práticas para conduzir sessões de treinamento virtual de funcionários. Este vídeo deve adotar um estilo visual amigável e informativo, apresentando avatares de IA diversos interagindo em vários cenários para ilustrar conceitos-chave, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para personalizar a experiência de aprendizado e tornar tópicos complexos mais acessíveis.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos para equipes de marketing, ilustrando a rapidez e simplicidade da criação de vídeos para campanhas em redes sociais. A estética visual deve ser moderna e acelerada, apresentando cenas vibrantes e cortes rápidos para demonstrar a produção eficiente de conteúdo, utilizando os modelos e cenas pré-fabricados do HeyGen para impulsionar mensagens de marketing atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo educacional abrangente de 2 minutos para especialistas globais de L&D, explicando os benefícios de integrar geradores de vídeo de IA em suas plataformas de e-learning. O estilo visual e de áudio deve ser global e inclusivo, apresentado profissionalmente com gráficos na tela e narração clara, enfatizando a importância das legendas do HeyGen para acessibilidade em diferentes idiomas e preferências de aprendizado, tornando o conteúdo educacional verdadeiramente universal.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Treinamento com Feedback

Produza rapidamente vídeos de treinamento envolventes e personalizados com avatares de IA e criação de conteúdo contínua, transformando a forma como você entrega feedback.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore seu conteúdo de treinamento usando o editor intuitivo. As ferramentas robustas da plataforma para criação de roteiros garantem que sua mensagem seja clara e pronta para produção de vídeo de IA envolvente.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas para ser seu apresentador. Esses personagens virtuais entregam sua mensagem com expressões envolventes, dando vida ao seu treinamento.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes, música e cenários de fundo. Aplique os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e esquemas de cores, para garantir consistência e reforçar sua mensagem.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento com feedback e exporte-o em vários formatos. Integre facilmente seu conteúdo de alta qualidade com seu LMS para distribuição e acompanhamento simplificados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos Educacionais Complexos

.

Produza vídeos gerados por IA claros e concisos para explicar tópicos complexos, aprimorando a compreensão e a eficácia em qualquer programa de treinamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade de forma eficiente?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos transformando a criação de roteiros em vídeos de treinamento envolventes usando tecnologia avançada de gerador de vídeo de IA. Ele permite que os usuários gerem rapidamente conteúdo profissional, incluindo ativos de gerador de vídeo de treinamento com feedback, sem necessidade de conhecimento extenso de produção.

O HeyGen pode personalizar avatares de IA e incorporar controles de marca específicos?

Sim, o HeyGen oferece recursos robustos para personalizar avatares de IA para alinhar-se perfeitamente à identidade da sua marca. Você pode facilmente aplicar controles de marca específicos, incluindo logotipos e cores, para garantir que todos os seus vídeos de treinamento e integração de funcionários mantenham uma aparência consistente e profissional.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para integrar conteúdo de gerador de vídeo de IA em plataformas existentes?

A plataforma do HeyGen é projetada para integração perfeita, oferecendo opções de exportação versáteis e recursos como suporte a players de vídeo multilíngues para ampla acessibilidade. Isso permite que as organizações incorporem conteúdo de gerador de vídeo de IA de alta qualidade, como conteúdo educacional, em vários sistemas de gestão de aprendizado ou plataformas internas com facilidade.

Com que rapidez o HeyGen pode transformar texto em vídeo com narrações de IA realistas?

O HeyGen é um poderoso gerador de texto para vídeo que converte rapidamente roteiros escritos em conteúdo de vídeo dinâmico. Com narrações de IA realistas e diversos modelos pré-fabricados, você pode gerar vídeos polidos para propósitos como treinamento de funcionários ou marketing em minutos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo