Absolutamente, a HeyGen funciona como um gerador de vídeo AI abrangente e editor de vídeo online, oferecendo uma ampla gama de modelos e ferramentas robustas de edição de vídeo para atender a diversas necessidades de criação de vídeo. Nossa plataforma simplifica a produção de conteúdo de vídeo de alta qualidade sem a necessidade de habilidades técnicas extensas.