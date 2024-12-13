criador de vídeos de atualização de recursos: Anuncie Novas Funcionalidades Sem Esforço

Simplifique a criação de vídeos para atualizações usando Modelos e cenas dinâmicos para impacto instantâneo.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, destacando uma nova funcionalidade de produto com um estilo visual profissional e envolvente. Utilize os diversos "Modelos e cenas" da HeyGen para construir rapidamente uma apresentação atraente, aprimorada por uma trilha sonora animada e uma narração clara, comunicando de forma eficaz as emocionantes atualizações da empresa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo energético de 15 segundos para redes sociais, direcionado a criadores de conteúdo, que demonstre como a "criação de vídeos" pode ser fácil com um "criador de vídeos com IA". Empregue um estilo visual vibrante e acelerado com música de fundo moderna. Crucialmente, garanta acessibilidade e engajamento usando as "Legendas/legendas automáticas" da HeyGen para um público amplo que percorre silenciosamente os feeds.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional conciso de 45 segundos voltado para entusiastas de tecnologia, explicando uma atualização complexa de software com uma estética limpa e profissional. Aproveite os "Avatares de IA" da HeyGen para entregar a narrativa em um tom autoritário, mas acessível, complementado por gráficos informativos na tela e música de fundo sutil, garantindo que o aspecto "criador de vídeos de atualização de recursos" seja destacado para vídeos profissionais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo direto de 20 segundos para comunicação interna, ideal para profissionais ocupados e equipes internas, anunciando uma pequena melhoria no "criador de vídeos de atualização de recursos". Adote um estilo visual moderno e direto com uma trilha sonora corporativa. Transmita a mensagem de forma eficaz usando a "Geração de narração" da HeyGen a partir de um roteiro simples, garantindo clareza e concisão para atualizações rápidas da empresa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização de Recursos

Crie facilmente vídeos de atualização de recursos envolventes que comuniquem claramente suas mais recentes melhorias de produto ao seu público.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Comece convertendo seu roteiro em um vídeo dinâmico usando nossa capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro. Basta inserir seu texto e assistir à transformação.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Vozes
Personalize seu vídeo selecionando entre uma ampla gama de avatares de IA e gerando narrações com som natural que combinem com sua marca.
3
Step 3
Adicione Melhorias Profissionais
Melhore a clareza e a acessibilidade adicionando legendas/legendas precisas automaticamente. Você também pode aplicar o logotipo e as cores da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Atualização
Uma vez satisfeito, exporte facilmente seu vídeo profissional em vários formatos de proporção, pronto para compartilhar em todas as suas plataformas e informar seus usuários.

Casos de Uso

Destaque o Impacto dos Recursos com Histórias de Sucesso

Demonstre o valor e o impacto dos novos recursos criando histórias de sucesso de clientes em formato de vídeo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para projetos criativos?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos profissionais com facilidade, aproveitando ferramentas com tecnologia de IA, como avatares de IA e uma biblioteca de mídia diversificada. Isso simplifica todo o processo de criação de vídeos, tornando-o perfeito para vídeos de redes sociais ou atualizações da empresa.

Posso usar avatares de IA e recursos de conversão de texto em fala com a HeyGen?

Sim, a HeyGen possui avatares de IA avançados e recursos robustos de conversão de texto em fala, permitindo que você gere narrações envolventes diretamente do seu roteiro. Isso torna a HeyGen um criador de vídeos com IA excepcional para diversas necessidades de conteúdo.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para edição de vídeo profissional e branding?

A HeyGen fornece ferramentas abrangentes para vídeos profissionais, incluindo modelos personalizáveis, controles de branding para logotipos e cores, e legendas/legendas automáticas. Isso garante que seu conteúdo de vídeo pareça polido e se alinhe perfeitamente com a identidade da sua marca.

Com que rapidez posso criar um vídeo de atualização de recursos usando as ferramentas de IA da HeyGen?

A HeyGen é projetada para eficiência, permitindo a criação rápida de vídeos de atualização de recursos por meio de sua interface intuitiva de arrastar e soltar e ferramentas com tecnologia de IA. Você pode montar rapidamente cenas e gerar conteúdo envolvente sem experiência extensa em edição.

