Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo profissional de 45 segundos direcionado a clientes empresariais e usuários técnicos, detalhando as últimas melhorias do nosso gerador de vídeo AI. Utilize uma estética limpa e sofisticada com animações claras e um avatar AI articulado, aproveitando a capacidade de avatares AI da HeyGen, para apresentar informações complexas de forma facilmente digerível, enfatizando a integração perfeita.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing cativante de 60 segundos contando uma história de produto envolvente para agências criativas e profissionais de marketing de produtos. O estilo visual deve ser cinematográfico e rico, incorporando imagens evocativas, acompanhadas por música de fundo poderosa e legendas nítidas e bem sincronizadas geradas usando a capacidade de legendas da HeyGen para aumentar o impacto emocional e o fluxo narrativo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 15 segundos para atualização interna para profissionais ocupados e equipes internas, anunciando um novo recurso da plataforma. Este vídeo deve utilizar um estilo visual direto e com a marca, aproveitando os modelos e cenas da HeyGen para criação rápida, juntamente com um roteiro de texto para vídeo claro e conciso que vá direto ao ponto e garanta que as informações críticas sejam absorvidas instantaneamente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeo de Atualização de Recursos

Transforme facilmente suas atualizações de produto em vídeos envolventes e profissionais em apenas quatro passos simples, garantindo que seu público permaneça informado e entusiasmado.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro de atualização de recursos no gerador. Nosso AI usará as capacidades de texto-para-vídeo para preparar seu conteúdo para a narrativa visual.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Branding
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo e cenas profissionalmente projetados para combinar com sua mensagem. Aplique facilmente o logotipo e as cores da sua marca usando controles abrangentes de branding.
3
Step 3
Adicione Voz e Legendas
Enriqueça seu vídeo com geração de narração AI de som natural em vários idiomas. Adicione automaticamente legendas para garantir que sua mensagem seja acessível a todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de atualização de recursos esteja perfeito, utilize o redimensionamento de proporção e exportações para baixá-lo em formatos adequados para várias plataformas, pronto para compartilhamento imediato.

Treinamento Eficaz de Recursos

Treinamento Eficaz de Recursos

Melhore a compreensão e retenção dos usuários sobre novos recursos com vídeos de treinamento interativos e envolventes alimentados por AI.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos criativos?

A HeyGen simplifica o processo de transformar ideias em vídeos de alta qualidade usando sua avançada tecnologia de gerador de vídeo AI. Ela capacita os usuários a produzir conteúdo com aparência profissional, desde a criação de vídeos de produtos inovadores até vídeos envolventes para redes sociais, com notável facilidade.

Posso personalizar os vídeos gerados pela HeyGen para corresponder à identidade da minha marca?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo, selecione fontes personalizadas e aplique cores precisas da marca a cada vídeo. Você também pode aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeo e personalizar cada aspecto para garantir total consistência de marca.

Qual é a maneira mais rápida de gerar um vídeo de atualização de recursos com a HeyGen?

A HeyGen torna a criação de vídeos de atualização de recursos incrivelmente eficiente. Basta utilizar a funcionalidade de texto-para-vídeo ou criador de vídeo a partir de roteiro para transformar seu conteúdo escrito em um vídeo profissional rapidamente, muitas vezes em minutos, completo com avatares AI realistas e geração de narração sofisticada.

Que tipos de vídeos de marketing a HeyGen pode me ajudar a produzir?

A HeyGen é uma ferramenta versátil, permitindo a criação de diversos vídeos de marketing, incluindo vídeos explicativos cativantes, vídeos tutoriais informativos e anúncios de vídeo atraentes. Suas poderosas capacidades de gerador de vídeo AI ajudam você a visualizar ideias de forma eficaz e contar sua história de produto única.

