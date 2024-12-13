Gerador de Vídeos de Apresentação de Recursos: Crie Demos de Produtos Envolventes

Crie demos de produtos profissionais sem esforço usando templates de vídeo intuitivos e visuais impulsionados por IA que amplificam sua narrativa de marca através do Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen.

Imagine lançar um novo recurso com um gerador dinâmico de vídeos de apresentação de recursos de 30 segundos. Direcione para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing com um estilo visual moderno e acelerado, apresentando música eletrônica animada, mostrando as capacidades do seu produto usando os extensos "Templates e cenas" do HeyGen e "Avatares de IA" envolventes para transmitir mensagens-chave.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo informativo de produto de 45 segundos explicando detalhes complexos do produto para potenciais clientes e entusiastas de tecnologia. Empregue uma estética visual limpa e profissional com geração de narração clara e articulada sobre uma trilha sonora de fundo sutil e neutra. Utilize a poderosa funcionalidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para converter rapidamente as especificações do seu produto em uma narrativa visual atraente.
Prompt de Exemplo 2
Potencialize seu marketing em redes sociais com um vibrante gerador de vídeos de apresentação de produtos de 60 segundos com IA. Destinado a profissionais de marketing em redes sociais e criadores de conteúdo, este vídeo deve apresentar visuais dinâmicos, música de fundo em alta e "Legendas" claras para máximo engajamento, aproveitando os "Avatares de IA" do HeyGen para apresentar recursos de forma envolvente em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo inspirador de 30 segundos de narrativa de marca para gerentes de marca e empresas de e-commerce. Utilize um estilo visual cinematográfico com música orquestral emotiva, aproveitando a diversa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen para imagens de alta qualidade. Garanta alcance global aproveitando o "Redimensionamento de proporção e exportações" para adaptar seus vídeos de produtos atraentes para várias plataformas de forma perfeita.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Apresentação de Recursos

Crie rapidamente vídeos profissionais e envolventes de apresentação de recursos de produtos que destacam suas inovações e capturam a atenção do público.

1
Step 1
Selecione um Template
Escolha entre uma variedade de templates de vídeo profissionalmente projetados para iniciar seu projeto de vídeo de apresentação de recursos. Esses templates fornecem uma base perfeita para destacar as capacidades do seu produto.
2
Step 2
Faça Upload dos Seus Ativos de Produto
Dê vida ao seu produto fazendo upload de suas próprias imagens, clipes de vídeo e detalhes do produto. Integre esses ativos de forma harmoniosa para ilustrar cada recurso de maneira eficaz.
3
Step 3
Adicione Explicações Dinâmicas
Utilize a criação de texto para vídeo para converter seus roteiros em narrações envolventes ou texto na tela, explicando claramente os benefícios e funcionalidades de cada recurso.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo garantindo que todos os detalhes do produto estejam corretos, depois exporte-o como um MP4 de alta resolução. Compartilhe sua apresentação de recursos envolvente em todos os seus canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresentações de Histórias de Sucesso de Clientes

.

Apresente visualmente histórias de sucesso de clientes para demonstrar o valor do produto e construir confiança de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produtos atraentes?

O HeyGen é um gerador de vídeos de apresentação de produtos com IA que utiliza visuais impulsionados por IA e criação de texto para vídeo para criar vídeos de produtos envolventes, perfeitos para narrativa de marca e apresentação de detalhes do produto.

Quais recursos tornam o HeyGen um gerador de vídeos de apresentação de recursos eficaz?

O HeyGen oferece um poderoso gerador de vídeos de apresentação de recursos com um editor intuitivo de arrastar e soltar, uma ampla seleção de templates de vídeo e a capacidade de fazer upload de seus próprios ativos, tornando simples a criação de animações dinâmicas e o destaque de recursos do produto.

Posso personalizar o estilo visual e a identidade da minha marca nos vídeos com o HeyGen?

Sim, o HeyGen fornece extensos controles de branding dentro de seu editor de vídeo, permitindo que você incorpore seu logotipo, ajuste cores e utilize uma variedade de animações para garantir que seus vídeos de produtos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca.

O HeyGen suporta a criação de vídeos de produtos para estratégias de marketing em redes sociais?

Com certeza. O HeyGen permite que você gere vídeos de produtos em alta resolução MP4 otimizados para várias plataformas de redes sociais, melhorando significativamente suas estratégias de marketing com conteúdo profissional e cativante.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo