O HeyGen funciona como um gerador de vídeo de IA abrangente, ideal para criar conteúdos diversos, como vídeos de lançamento de recurso, vídeos de lançamento de produto e vídeos de demonstração e apresentação. Suas capacidades permitem que você produza conteúdo de marketing impactante, como geradores de vídeo de produto, de forma rápida e em escala.