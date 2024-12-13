criador de vídeos de atualização de lançamento de recursos: Anuncie Suas Inovações

Transforme seus anúncios de recursos com avatares AI que falam diretamente ao seu público, tornando cada atualização clara e cativante.

Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos sobre a atualização de recursos, destacando os últimos avanços na criação de vídeos com tecnologia AI, direcionado a entusiastas de tecnologia ávidos por inovação. O estilo visual deve ser futurista e energético, com uma trilha sonora animada e uma narração clara em AI, destacando especificamente como os novos avatares AI trazem atualizações complexas à vida, tornando o anúncio altamente envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine criar um vídeo de produto vibrante de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, projetado para enfatizar a criação sem esforço de vídeos atraentes para redes sociais. Visualmente, busque uma estética limpa e moderna com um tom de áudio amigável e texto proeminente na tela. Este vídeo deve demonstrar poderosamente a utilidade de modelos e cenas pré-desenhados para geração rápida de conteúdo e redimensionamento eficiente de proporções para diversas plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial perspicaz de 60 segundos direcionado diretamente a criadores de conteúdo e educadores, ilustrando precisamente como aproveitar novas funcionalidades para produzir vídeos explicativos eficazes. Empregue um estilo visual envolvente, passo a passo, com tons quentes e áudio claro, aprimorado por transições dinâmicas de cena. Guie os espectadores na transformação de texto em vídeo a partir de um roteiro de forma fácil, integrando diversos elementos da biblioteca de mídia/suporte de estoque para criar guias informativos e polidos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo elegante de 45 segundos de anúncio de atualização de produto que fale diretamente a gerentes de produto e usuários corporativos, focando no impacto significativo das melhorias recentes da plataforma. A narrativa visual deve ser profissional e autoritária, apresentando um avatar AI confiante e animações sutis e informativas. Este vídeo precisa articular claramente o controle preciso oferecido pela geração de narração para anúncios multilíngues e a integração perfeita de legendas automáticas para acessibilidade global.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam Seus Vídeos de Atualização de Lançamento de Recursos

Crie facilmente vídeos de atualização de lançamento de recursos envolventes e informativos com ferramentas impulsionadas por AI, garantindo que seu público permaneça informado e animado sobre novos recursos.

1
Step 1
Escolha um Ponto de Partida
Selecione entre uma ampla gama de "modelos" profissionais ou gere conteúdo diretamente de um roteiro para estabelecer rapidamente a base do seu vídeo.
2
Step 2
Adicione a História do Seu Produto
Aproveite a "criação de vídeos impulsionada por AI" para integrar facilmente texto personalizado, mídia e avatares AI realistas, transformando seu roteiro em uma narrativa visual atraente para seus recursos.
3
Step 3
Aplique Melhorias
Utilize o "editor de vídeo" intuitivo para adicionar elementos de branding, imagens de apoio e música, garantindo que sua mensagem seja polida e alinhada à marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Atualização
Finalize seu projeto no "criador de vídeos de atualização de lançamento de recursos" e exporte-o em vários formatos de proporção, pronto para ser compartilhado em todos os seus canais de comunicação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o engajamento para treinamento de novos recursos com vídeo AI

.

Melhore o treinamento interno ou externo sobre novos recursos de produtos, melhorando o engajamento e a retenção de conhecimento com vídeos gerados por AI.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criação de vídeos do meu produto?

O HeyGen revoluciona a criação de vídeos de produtos, permitindo que você gere conteúdo envolvente com criação de vídeos impulsionada por AI. Utilize nossos diversos avatares AI e modelos profissionais para produzir rapidamente vídeos de demonstração de produtos e vídeos explicativos atraentes.

Que tipos de vídeos posso criar com o criador de vídeos AI do HeyGen?

O criador de vídeos AI do HeyGen permite que você produza uma ampla gama de conteúdos, desde vídeos dinâmicos para redes sociais até vídeos tutoriais detalhados. Com nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e capacidades de texto para vídeo, criar vídeos de alta qualidade é eficiente e direto.

O HeyGen oferece narrações AI e legendas automáticas para vídeos?

Sim, o HeyGen fornece geração robusta de narrações AI e legendas automáticas para aprimorar seu conteúdo de vídeo. Nosso editor de vídeo avançado integra perfeitamente esses recursos, garantindo que suas mensagens sejam claras e acessíveis a um público mais amplo.

Posso personalizar a aparência da minha marca em vídeos criados com o HeyGen?

Absolutamente! O HeyGen oferece controles extensivos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em seus vídeos. Aproveite nossos modelos profissionais e editor de vídeo avançado para manter uma imagem de marca consistente e polida em todos os seus ativos de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo