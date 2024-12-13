criador de vídeos de atualização de lançamento de recursos: Anuncie Suas Inovações
Transforme seus anúncios de recursos com avatares AI que falam diretamente ao seu público, tornando cada atualização clara e cativante.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Imagine criar um vídeo de produto vibrante de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, projetado para enfatizar a criação sem esforço de vídeos atraentes para redes sociais. Visualmente, busque uma estética limpa e moderna com um tom de áudio amigável e texto proeminente na tela. Este vídeo deve demonstrar poderosamente a utilidade de modelos e cenas pré-desenhados para geração rápida de conteúdo e redimensionamento eficiente de proporções para diversas plataformas.
Desenvolva um vídeo tutorial perspicaz de 60 segundos direcionado diretamente a criadores de conteúdo e educadores, ilustrando precisamente como aproveitar novas funcionalidades para produzir vídeos explicativos eficazes. Empregue um estilo visual envolvente, passo a passo, com tons quentes e áudio claro, aprimorado por transições dinâmicas de cena. Guie os espectadores na transformação de texto em vídeo a partir de um roteiro de forma fácil, integrando diversos elementos da biblioteca de mídia/suporte de estoque para criar guias informativos e polidos.
Desenhe um vídeo elegante de 45 segundos de anúncio de atualização de produto que fale diretamente a gerentes de produto e usuários corporativos, focando no impacto significativo das melhorias recentes da plataforma. A narrativa visual deve ser profissional e autoritária, apresentando um avatar AI confiante e animações sutis e informativas. Este vídeo precisa articular claramente o controle preciso oferecido pela geração de narração para anúncios multilíngues e a integração perfeita de legendas automáticas para acessibilidade global.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Gere vídeos envolventes para redes sociais para anúncios de produtos.
Crie rapidamente vídeos cativantes para redes sociais para anunciar novos recursos e atualizações de produtos a um público mais amplo, aumentando a visibilidade e a empolgação.
Crie anúncios de vídeo de alto desempenho para lançamentos de recursos.
Produza anúncios de vídeo atraentes em minutos para promover efetivamente novos recursos, atraindo mais usuários e impulsionando uma adoção mais rápida.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar a criação de vídeos do meu produto?
O HeyGen revoluciona a criação de vídeos de produtos, permitindo que você gere conteúdo envolvente com criação de vídeos impulsionada por AI. Utilize nossos diversos avatares AI e modelos profissionais para produzir rapidamente vídeos de demonstração de produtos e vídeos explicativos atraentes.
Que tipos de vídeos posso criar com o criador de vídeos AI do HeyGen?
O criador de vídeos AI do HeyGen permite que você produza uma ampla gama de conteúdos, desde vídeos dinâmicos para redes sociais até vídeos tutoriais detalhados. Com nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e capacidades de texto para vídeo, criar vídeos de alta qualidade é eficiente e direto.
O HeyGen oferece narrações AI e legendas automáticas para vídeos?
Sim, o HeyGen fornece geração robusta de narrações AI e legendas automáticas para aprimorar seu conteúdo de vídeo. Nosso editor de vídeo avançado integra perfeitamente esses recursos, garantindo que suas mensagens sejam claras e acessíveis a um público mais amplo.
Posso personalizar a aparência da minha marca em vídeos criados com o HeyGen?
Absolutamente! O HeyGen oferece controles extensivos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em seus vídeos. Aproveite nossos modelos profissionais e editor de vídeo avançado para manter uma imagem de marca consistente e polida em todos os seus ativos de vídeo.