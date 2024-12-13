Criador de Vídeos: Crie Vídeos Envolventes com o Poder da IA

Produza facilmente vídeos explicativos impressionantes e muito mais, impulsionados por nossos avatares de IA e diversos modelos.

Crie um vídeo explicativo vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem lançar novos produtos facilmente. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com elementos animados envolventes e uma trilha sonora animada. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais benefícios, tornando o processo de criação acessível mesmo sem talento em frente às câmeras.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo animado cativante de 45 segundos para agências criativas, ilustrando possibilidades inovadoras de contar histórias. Este vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e cinematográfico, com cores ricas e uma trilha sonora dramática e inspiradora. Aproveite a extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para tecer visuais envolventes que elevam as narrativas de marca.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de treinamento nítido de 60 segundos voltado para treinadores corporativos e departamentos de RH, simplificando atualizações complexas de comunicação interna. A estética visual deve ser limpa e profissional, usando iconografia clara e uma narração calma e autoritária. Garanta que todas as informações principais sejam reforçadas com legendas automáticas da HeyGen para máxima acessibilidade e compreensão.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo curto e impactante de 15 segundos para gerentes de mídias sociais que desejam anunciar dicas rápidas diárias. Adote um estilo visual moderno e acelerado com sobreposições de texto em negrito e música de fundo enérgica e animada. Utilize o recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para adaptar o conteúdo facilmente em várias plataformas sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Visão Geral de Recursos

Crie facilmente vídeos profissionais de visão geral de recursos usando ferramentas impulsionadas por IA, do roteiro ao visual impressionante em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Comece com um Modelo
Comece escrevendo seu roteiro de vídeo, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, ou selecione a partir de uma biblioteca de modelos profissionais para iniciar seu projeto instantaneamente.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Narração
Selecione um avatar de IA que melhor represente sua marca, depois gere narrações envolventes para narrar sua visão geral de recursos com nossa avançada geração de voz.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Incorpore mídia de estoque relevante de nossa extensa biblioteca ou seus próprios uploads, e aplique controles de branding como logotipos e cores para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Adicione facilmente legendas e ajuste proporções para diferentes plataformas, depois exporte seu vídeo de visão geral de recursos de alta qualidade para compartilhamento sem complicações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Destaques para Mídias Sociais

.

Crie rapidamente vídeos curtos e envolventes para mídias sociais para mostrar novos recursos e atualizações ao seu público.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar meus projetos criativos de vídeo?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos animados impressionantes e vídeos explicativos com facilidade, impulsionados por IA. Aproveite uma ampla gama de modelos e estilos de vídeo diversos para dar vida à sua visão criativa de forma eficiente, posicionando você como um criador de vídeos competente.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para personalização de vídeos?

A HeyGen oferece um editor poderoso de arrastar e soltar com extensas opções de personalização, incluindo estilos e imagens personalizados, uma rica biblioteca de mídia de estoque e narrações integradas. Adicione facilmente texto, legendas e animações para projetar seu vídeo como um profissional.

A HeyGen pode gerar avatares de IA dinâmicos e roteiros para vídeos?

Sim, a HeyGen possui avatares de IA de ponta que dão vida aos seus vídeos, juntamente com a geração inteligente de roteiros. Essa capacidade de texto para vídeo permite transformar suas ideias escritas em conteúdo de vídeo envolvente de forma eficiente por meio da criação de vídeo impulsionada por IA.

Como a HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos por meio de sua interface amigável e extensa biblioteca de modelos, permitindo que você crie vídeos rapidamente. Gere conteúdo de vídeo de alta qualidade a partir de um prompt de forma eficiente, tornando você um criador de vídeos produtivo sem precisar de um estúdio de gravação.

