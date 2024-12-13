Criador de Vídeos de Lançamento de Produto: Crie Vídeos Explicativos Impactantes

Produza vídeos profissionais de lançamento de produto rapidamente usando modelos e cenas dinâmicos para máximo impacto.

Desenvolva um vídeo promocional de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, mostrando como eles podem criar vídeos de lançamento de produtos profissionais de forma fácil usando a interface intuitiva do HeyGen. O estilo visual deve ser limpo, profissional e animado, apresentando infográficos animados que destacam a facilidade de uso com Modelos e cenas pré-construídos, exportando, por fim, um arquivo MP4 de alta resolução.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Explore como criar um vídeo de demonstração de produto de 90 segundos para gerentes de produto e desenvolvedores de software, explicando recursos complexos de forma clara com um estilo de áudio moderno, educacional e calmo. Este vídeo deve utilizar avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações e utilizar a geração de Narração para uma narração consistente e clara, tornando os vídeos de demonstração de produtos altamente envolventes e informativos ao incorporar narrações de IA.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos voltado para criadores de conteúdo e educadores online, focando em acessibilidade e engajamento. O estilo visual deve ser vibrante e dinâmico com ênfase em texto na tela, usando o recurso de Texto para vídeo do HeyGen a partir de roteiro para gerar conteúdo rapidamente e adicionando automaticamente Legendas de IA precisas para garantir um amplo alcance de público para esses vídeos explicativos críticos.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de treinamento técnico de 2 minutos para treinadores corporativos e equipes de suporte, exigindo um estilo detalhado, instrutivo e visualmente claro com visuais passo a passo. Utilize a extensa biblioteca de Mídia/suporte de estoque do HeyGen para integrar B-roll e gráficos relevantes, enquanto também enfatiza as opções de personalização disponíveis dentro de Modelos e cenas para alinhar perfeitamente o treinamento com diretrizes específicas da marca.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Lançamento de Recursos

Crie vídeos de lançamento de recursos envolventes com IA de forma fácil. Siga estes passos simples para anunciar seu produto, engajar seu público e gerar entusiasmo.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Inicie seu vídeo de lançamento de produto escolhendo entre uma variedade de "modelos de vídeo" profissionais ou converta seu roteiro em vídeo de forma fácil usando nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo com IA
Dê vida à sua visão personalizando seu vídeo. Adicione narração envolvente com narrações de IA e enriqueça seus "vídeos de produtos de IA" com visuais e textos dinâmicos.
3
Step 3
Aplique Elementos da Marca
Garanta que seu vídeo reflita a identidade da sua marca. Utilize nossos controles de Marca para incorporar perfeitamente seu logotipo, cores e outras "opções de personalização" ao longo do seu vídeo de lançamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Lançamento
Uma vez aperfeiçoado, gere seu vídeo com nosso recurso de redimensionamento de Proporção e exportações. Baixe seu arquivo de alta qualidade, pronto para compartilhar nas "redes sociais" e cativar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore a Integração e Treinamento de Recursos

.

Melhore a compreensão dos usuários e da equipe interna sobre novos recursos com vídeos de treinamento envolventes e impulsionados por IA, garantindo uma adoção suave e alta retenção.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de lançamento de produtos?

O HeyGen revoluciona o processo de criação de vídeos de lançamento de produtos ao utilizar avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro. Isso permite que os usuários gerem rapidamente vídeos de produtos de IA profissionais sem a necessidade de ferramentas tradicionais complexas de produção de vídeo, tornando o HeyGen um criador de vídeos de lançamento de produtos eficiente.

Quais opções de personalização estão disponíveis no editor de vídeo do HeyGen?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização em seu editor intuitivo de arrastar e soltar, permitindo que você adapte todos os aspectos dos seus vídeos de demonstração de produtos. Você pode ajustar controles de marca, incorporar gravação de tela e selecionar entre diversos modelos de vídeo para alcançar a estética desejada para qualquer vídeo explicativo.

O HeyGen pode gerar automaticamente narrações de IA e legendas para meus vídeos?

Sim, o HeyGen oferece recursos robustos para geração automática de narrações e Legendas de IA, melhorando significativamente seus vídeos de produtos. Essas ferramentas de IA integradas garantem que seu conteúdo seja acessível e profissional, alcançando um público mais amplo de forma eficaz.

Quais formatos de arquivo o HeyGen oferece para exportação de vídeo?

O HeyGen permite que você exporte seus vídeos de produtos de IA finalizados como um arquivo MP4 de alta resolução, garantindo qualidade profissional para vários canais de distribuição. Sua versatilidade suporta fácil compartilhamento nas redes sociais e incorporação em vídeos de demonstração de produtos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo