Gerador de Lançamento de Recursos: Crie Anúncios de Produto Envolventes

Gere conteúdo cativante rapidamente com nossa ferramenta alimentada por IA, utilizando texto para vídeo a partir de roteiro para economizar tempo e otimizar seu lançamento.

Você é um Gerente de Produto ou parte de uma Equipe de Marketing procurando gerar conteúdo cativante para seu próximo lançamento? Este vídeo de 30 segundos, com visuais dinâmicos e música animada, demonstra como nosso gerador de lançamento de recursos pode rapidamente transformar seu roteiro em um vídeo envolvente usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen, ajudando você a criar ideias promocionais atraentes sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Proprietários de Pequenas Empresas e Empreendedores finalmente podem economizar tempo criando anúncios impactantes com nosso gerador de lançamento de produto por IA. Este vídeo de 45 segundos, apresentado com uma narração amigável e profissional e gráficos limpos, mostra como você pode facilmente aproveitar os avatares de IA do HeyGen para produzir conteúdo envolvente para suas revelações de produto, tornando tarefas complexas simples e eficientes.
Prompt de Exemplo 2
Especialistas em Marketing e Criadores de Conteúdo, descubram como automatizar a geração de conteúdo GTM e explorem diversas ideias promocionais com este vídeo de 60 segundos. Empregando um estilo visual informativo e elegante com uma demonstração de UI moderna, ele destaca como nosso Gerador de Lançamento de Produto funciona perfeitamente com o recurso de legendas/captions do HeyGen para entregar ativos de lançamento polidos e abrangentes.
Prompt de Exemplo 3
Para Startups e Estagiários de Marketing, lançar um novo recurso não precisa ser caro ou consumir horas intermináveis. Este vídeo energético de 30 segundos, repleto de visuais brilhantes e passos fáceis de seguir, mostra como nossa ferramenta gratuita alimentada por IA ajuda você a gerar conteúdo envolvente utilizando o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, garantindo que suas mensagens sejam atraentes e econômicas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Lançamento de Recursos

Gere instantaneamente planos de lançamento de produto convincentes, conteúdo de marketing e ideias promocionais com nossa ferramenta alimentada por IA, economizando tempo e esforço valiosos.

1
Step 1
Selecione os Detalhes do Lançamento
Comece fornecendo informações chave sobre seu novo recurso ou produto. Nosso gerador de lançamento de produto por IA usa essas entradas para entender suas necessidades.
2
Step 2
Escolha as Saídas de Conteúdo
Determine o tipo de conteúdo que você precisa, como um e-mail de anúncio de lançamento, postagens em redes sociais ou um roteiro de vídeo. Nosso Gerador de Conteúdo GTM Automatizado adaptará a saída.
3
Step 3
Crie Conteúdo Cativante
Com um único clique, nosso agente alimentado por IA gerará conteúdo envolvente e cativante com base em suas especificações, pronto para revisão.
4
Step 4
Exporte Seu Plano
Baixe seu plano completo de lançamento de recurso, ideias promocionais ou ativos de conteúdo. Esta ferramenta alimentada por IA otimiza seu fluxo de trabalho para economizar tempo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento Interno de Recursos

.

Desenvolva vídeos de treinamento envolventes e eficazes para garantir que sua equipe compreenda e possa dar suporte aos novos recursos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar o conteúdo do meu lançamento de produto?

A ferramenta alimentada por IA do HeyGen permite que você gere conteúdo envolvente para o lançamento do seu produto, transformando roteiros em vídeos profissionais com avatares e narrações de IA. Isso ajuda a criar conteúdo cativante que realmente chama a atenção.

O Gerador de Lançamento de Produto por IA do HeyGen economiza tempo na criação de vídeos?

Com certeza, o HeyGen simplifica significativamente o processo de criação de vídeos para o seu plano de lançamento de produto. Sua interface intuitiva e capacidades de texto para vídeo ajudam você a gerar ideias e vídeos promocionais rapidamente, economizando tempo valioso.

O HeyGen pode automatizar a geração de conteúdo GTM para novos recursos?

Sim, o HeyGen atua como um Gerador de Conteúdo GTM Automatizado, permitindo que você produza vídeos rapidamente para o lançamento de recursos. Você pode aproveitar modelos e controles de marca para garantir uma saída consistente e profissional para todas as suas necessidades de go-to-market.

Quais ativos criativos o HeyGen pode gerar para ideias promocionais?

O HeyGen capacita você a gerar diversos ativos criativos, desde vídeos alimentados por IA para anúncios de lançamento até conteúdo envolvente para redes sociais. Utilize avatares de IA e personalização de marca para criar ideias promocionais altamente eficazes que ressoem com seu público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo