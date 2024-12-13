criador de vídeos de lançamento de recursos: Crie Promos Impressionantes

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine uma agência de marketing precisando aumentar rapidamente sua produção criativa de anúncios em vídeo para vários clientes. Este vídeo de 45 segundos será dinâmico e profissional, demonstrando como os Templates & scenes e avatares de AI da HeyGen, combinados com redimensionamento de proporção e exportações, capacitam os profissionais de marketing de performance a gerar inúmeras variantes de vídeo de forma eficiente para plataformas de mídia social. O áudio será nítido e confiante, combinando com a estética profissional.
Prompt de Exemplo 2
Como as empresas de e-commerce podem aumentar o reconhecimento da marca com vídeos curtos e cativantes? Desenvolva um clipe rápido de 15 segundos que, com uma estética brilhante e em tendência nas redes sociais e música de fundo envolvente, ilustre como é simples criar conteúdo envolvente usando os avatares de AI da HeyGen e legendas automáticas. A narração, gerada por vozes de AI, destacará rapidamente um benefício chave do produto.
Prompt de Exemplo 3
Um gerente de produto deseja revelar sua mais recente inovação com um vídeo de lançamento de produto impactante. Este vídeo de 60 segundos, polido e explicativo, mostraria meticulosamente os recursos da nova oferta através de visuais nítidos provenientes do suporte de biblioteca de mídia/estoque, complementados por uma narração autoritária gerada usando Text-to-video a partir de script, garantindo que cada detalhe seja transmitido de forma eficaz para fomentar um forte reconhecimento da marca.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Lançamento de Recursos

Crie rapidamente anúncios em vídeo atraentes para seus novos recursos, capturando a atenção do público e impulsionando o engajamento com ferramentas intuitivas.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre uma variedade de "modelos de vídeo" profissionalmente projetados para iniciar seu processo de criação de anúncio de lançamento de recurso.
2
Step 2
Crie Seu Script
Escreva ou cole seu script de anúncio e aproveite as "vozes de AI" avançadas para gerar uma narração com som natural para seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Melhorias Visuais
Incorpore "animações" dinâmicas e mídia rica de nossa biblioteca para destacar os benefícios e pontos de venda chave do seu recurso.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Otimize seu anúncio para várias plataformas exportando em formatos adequados para "vídeos curtos" e canais de mídia social.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos de lançamento de recursos?

A HeyGen capacita você a criar vídeos cativantes de lançamento de recursos usando avatares de AI e uma biblioteca abrangente de modelos de vídeo. Nossa plataforma simplifica a produção de criativos de vídeo de alta qualidade e envolventes, garantindo que seu vídeo de lançamento de produto se destaque.

É possível personalizar totalmente os anúncios em vídeo dentro da HeyGen para corresponder à minha marca?

Sim, a HeyGen oferece controles extensivos de branding, permitindo que você personalize instantaneamente seus anúncios em vídeo com as cores, logotipos e fontes específicas da sua marca. Isso garante que todos os seus criativos de anúncios em vídeo reforcem consistentemente o reconhecimento da marca em todas as campanhas.

Quais recursos avançados de AI a HeyGen oferece para criar anúncios em vídeo impactantes?

A HeyGen utiliza avatares de AI de ponta e vozes de AI realistas para gerar anúncios em vídeo dinâmicos e impactantes a partir de scripts de Text-to-video. Esses recursos permitem a criação rápida de anúncios, suportam diversas variantes de vídeo e facilitam a localização de conteúdo para um alcance mais amplo.

A HeyGen suporta a criação de formatos diversos de anúncios em vídeo para redes sociais?

Absolutamente. A HeyGen é otimizada para produzir anúncios em vídeo prontos para transmissão e vídeos curtos adaptáveis para várias plataformas de mídia social. Com ferramentas de edição intuitivas e redimensionamento de proporção, você pode criar e exportar facilmente múltiplas variantes de vídeo para Instagram, TikTok ou YouTube.

