Criador de Vídeos Explicativos de Recursos: Crie Demos Envolventes

Crie vídeos explicativos impressionantes sem esforço com nosso editor de arrastar e soltar e modelos e cenas profissionais, sem necessidade de experiência.

Crie um vídeo explicativo vibrante de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas que precisam mostrar rapidamente uma característica chave de um produto sem experiência prévia em edição de vídeo. O estilo visual deve ser limpo e animado, usando os modelos e cenas do HeyGen para demonstrar como eles podem facilmente criar vídeos explicativos profissionais, complementados por uma narração entusiástica gerada diretamente a partir do seu roteiro.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo sofisticado de 60 segundos para explicar recursos, voltado para profissionais de marketing digital que buscam elevar sua estratégia de marketing com conteúdo de ponta. O vídeo deve adotar um estilo visual elegante e profissional, apresentando um avatar de IA realista que explica claramente funcionalidades complexas do produto, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen para uma entrega de conteúdo perfeita.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo energético de 30 segundos projetado para entusiastas de tecnologia que buscam guias rápidos sobre um novo recurso de software, ideal para compartilhamento em redes sociais. Empregue um estilo visual dinâmico com animações e transições nítidas, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, enquanto uma narração clara e rápida guia o espectador pela explicação do recurso, facilitando a criação de vídeos explicativos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo instrucional de 45 segundos para gerentes de produto explicando uma nova atualização de software para uma base de usuários global, priorizando a acessibilidade. A abordagem visual deve ser direta e informativa, mostrando o recurso com demonstrações claras na tela e utilizando legendas do HeyGen para maior alcance. O vídeo também deve destacar sua versatilidade para várias plataformas através de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, consolidando seu uso como um criador de vídeos explicativos abrangente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de Recursos

Crie vídeos explicativos de recursos envolventes sem esforço com avatares de IA realistas e cenas dinâmicas para mostrar efetivamente o valor do seu produto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo Explicativo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nossa plataforma utiliza a tecnologia de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar automaticamente o vídeo inicial, estabelecendo a base para sua explicação de recurso.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar seu recurso. Enriquecer sua mensagem selecionando modelos e cenas profissionais que combinam perfeitamente com a estética da sua marca e produto.
3
Step 3
Adicione Narrações Envolventes e Mídia
Eleve seu vídeo com áudio cativante usando nossa geração avançada de Narrações. Integre imagens de estoque ou carregue sua própria mídia de nossa extensa biblioteca para ilustrar seus recursos de forma dinâmica.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Obra-prima
Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo explicativo de recurso de alta qualidade em várias proporções de aspecto, pronto para ser compartilhado em todos os seus canais de marketing e plataformas de redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Cursos Abrangentes de Explicação de Recursos

.

Desenhe cursos extensivos em vídeo para explicar recursos complexos, alcançando um público global com conteúdo claro, envolvente e escalável.

background image

Perguntas Frequentes

Como posso criar vídeos explicativos envolventes sem experiência prévia em edição?

O HeyGen permite que você crie vídeos explicativos profissionais sem esforço, mesmo sem experiência, graças ao seu editor intuitivo de arrastar e soltar. Basta escolher entre uma ampla gama de modelos de vídeos explicativos, adicionar seu roteiro e deixar que a IA do HeyGen gere seu vídeo com avatares de IA realistas e narrações.

O que torna o HeyGen uma plataforma de vídeo de IA eficaz para negócios?

O HeyGen se destaca como uma plataforma de vídeo de IA eficaz ao permitir que as empresas produzam vídeos de IA de alta qualidade com avatares de IA realistas a partir de texto. Seus recursos robustos o tornam um poderoso criador de vídeos, simplificando a criação de conteúdo para diversas necessidades de estratégia de marketing.

Posso produzir rapidamente vídeos animados para marketing usando o HeyGen?

Com certeza! O HeyGen é projetado para ajudá-lo a produzir rapidamente vídeos animados dinâmicos para sua estratégia de marketing. Utilize sua extensa biblioteca de modelos de vídeos explicativos e personalize-os com sua marca para criar conteúdo visual impactante de forma eficiente.

Como o HeyGen ajuda na produção de vídeos de marketing de alta qualidade para redes sociais?

O HeyGen serve como um criador de vídeos abrangente, fornecendo ferramentas para criar vídeos de marketing de alta qualidade perfeitamente adequados para redes sociais. Você pode aumentar o engajamento com narrações profissionais, legendas geradas automaticamente e adaptar proporções de aspecto para várias plataformas, garantindo que sua mensagem alcance um público mais amplo de forma eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo