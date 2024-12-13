Crie Demos Envolventes com Nosso Criador de Vídeos de Demonstração de Recursos

Produza rapidamente demos de produtos impressionantes que destacam recursos-chave usando modelos de vídeo e cenas personalizáveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo tutorial conciso de 2 minutos projetado para novos usuários de software, guiando-os por um tour do produto com recursos avançados. O estilo visual deve ser intuitivo e passo a passo, aprimorado por uma voz tranquilizadora e clara, utilizando os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para uma apresentação estruturada e de fácil compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Gere um vídeo de produto atraente de 45 segundos, voltado para potenciais clientes B2B, que funcione como uma visão geral de alto nível do produto. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e altamente marcado, apresentando avatares de IA profissionais impulsionados pela HeyGen para entregar uma narrativa confiante e persuasiva.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo preciso de 90 segundos de instruções para a equipe de suporte interno, detalhando um fluxo de trabalho complexo de solução de problemas. Este vídeo requer uma abordagem visual altamente instrutiva com texto explícito na tela e uma narração clara e concisa, utilizando o recurso robusto de Legendas/legendas da HeyGen para garantir a máxima compreensão.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona um criador de vídeos de demonstração de recursos

Simplifique a criação de vídeos de demonstração de recursos atraentes para mostrar o valor do seu produto com facilidade e eficiência.

1
Step 1
Grave Seu Conteúdo de Demonstração
Comece capturando os principais recursos do seu produto usando um gravador de tela embutido ou carregue mídia existente. Isso forma a base do seu vídeo de demonstração de recursos.
2
Step 2
Adicione Narração Envolvente
Enriqueça seu vídeo com narrações profissionais. Utilize a geração de narração por IA para adicionar uma narração clara e com som natural que destaque cada recurso de forma eficaz.
3
Step 3
Aplique Marca e Estilos
Aplique modelos de vídeo personalizáveis e integre as cores e o logotipo da sua marca. Aproveite os controles de marca para garantir que seus vídeos de demonstração de produtos estejam alinhados com a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua demonstração de recursos. Exporte seu vídeo em resolução HD e compartilhe-o facilmente em várias plataformas para alcançar seu público-alvo de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento e a Integração de Produtos

Desenvolva vídeos tutoriais interativos e tours de produtos para melhorar o aprendizado e a adoção de recursos por usuários e funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de demonstração de produtos?

A HeyGen utiliza recursos avançados impulsionados por IA para simplificar a criação de vídeos de demonstração de produtos. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e modelos de vídeo personalizáveis permitem que os usuários gerem rapidamente vídeos de demonstração com aparência profissional sem a necessidade de experiência extensa em edição.

A HeyGen pode criar vídeos com avatares de IA realistas e narrações personalizadas?

Sim, a HeyGen permite a criação de vídeos de demonstração de recursos envolventes usando avatares de IA realistas e geração de narração de IA personalizável. Basta inserir seu roteiro, e os recursos impulsionados por IA da HeyGen darão vida às suas demos de produtos com narração profissional.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos de demonstração de produtos na HeyGen?

A HeyGen oferece extensas opções de personalização, incluindo modelos de vídeo personalizáveis e controles de marca robustos para seu logotipo e cores. Isso permite que você personalize seus vídeos de demonstração de produtos para alinhar-se perfeitamente com a identidade da sua marca.

Como posso compartilhar e exportar os vídeos de demonstração de produtos criados com a HeyGen?

Após criar seus vídeos de demonstração de produtos, a HeyGen permite que você compartilhe facilmente e acompanhe seu desempenho. Você também pode exportar seus vídeos em vários formatos, incluindo MP4, garantindo resolução de vídeo em alta definição e compatibilidade em várias plataformas.

