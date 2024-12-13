Desbloqueie o Crescimento com um Gerador de Vídeos de Demonstração de Recursos

Crie demonstrações de produtos interativas e atraentes com facilidade, aproveitando avatares de IA para explicar recursos de forma clara e eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de recursos claro e profissional de 60 segundos mostrando como gerentes de produto podem facilmente criar guias "como fazer" envolventes com os modelos de vídeo do HeyGen. Este vídeo deve adotar um estilo visual informativo e estruturado, usando telas divididas e texto animado para destacar etapas-chave. O áudio será uma narração calma e autoritária, direcionada diretamente a equipes de capacitação de vendas e especialistas em produtos que precisam produzir rapidamente vídeos de demonstração de produtos consistentes e de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Para equipes de sucesso do cliente, um vídeo amigável e explicativo de 45 segundos poderia ilustrar efetivamente o poder da capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen. Os elementos visuais devem ser acessíveis, utilizando gráficos simples e limpos juntamente com uma narração amigável gerada diretamente de um roteiro. Este conteúdo visa mostrar como o pessoal de L&D e suporte ao cliente pode transformar efetivamente conteúdo escrito em materiais de treinamento envolventes, aprimorando o sucesso do cliente por meio de comunicação clara.
Prompt de Exemplo 3
Equipes de marketing internacional precisam de um vídeo dinâmico e globalmente orientado de 60 segundos que destaque a capacidade do HeyGen de criar demonstrações de produtos interativas adequadas para funcionalidade em vários dispositivos. Com um estilo visual vibrante e cosmopolita, este vídeo poderia alternar rapidamente entre diferentes telas de dispositivos enquanto apresenta legendas precisas em vários idiomas. O áudio deve consistir em música de fundo inspiradora com uma narração concisa, demonstrando como equipes de vendas globais podem alcançar efetivamente públicos diversos com conteúdo de vídeo personalizado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Demonstração de Recursos

Crie rapidamente vídeos de demonstração de produtos envolventes que mostrem efetivamente seus recursos e cativem seu público, do conceito à exportação.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais para iniciar sua demonstração de recursos, garantindo um visual polido desde o início.
2
Step 2
Grave ou Adicione Conteúdo
Capture facilmente sua tela com o gravador de tela integrado para destacar funcionalidades específicas do produto e interações do usuário de forma clara.
3
Step 3
Personalize e Aprimore
Refine seu vídeo usando o editor de vídeo integrado, adicionando narrações de IA ou ajustando cenas para transmitir perfeitamente a proposta de valor do seu produto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo de demonstração de recursos de alta qualidade como um MP4, pronto para ser compartilhado em todos os seus canais de marketing e vendas para impressionar as partes interessadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Ilustre o Valor do Produto através do Sucesso do Cliente

.

Desenvolva vídeos de IA envolventes que mostrem histórias de sucesso de clientes, demonstrando efetivamente como os recursos do seu produto resolvem problemas do mundo real.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meu processo criativo para vídeos de demonstração de produtos?

O HeyGen serve como uma plataforma intuitiva de criação de vídeos com IA, oferecendo uma ampla gama de modelos de vídeo e apresentadores de IA para gerar vídeos de demonstração de recursos envolventes. Você pode facilmente aplicar personalização de marca para garantir que seus vídeos de demonstração de produtos estejam perfeitamente alinhados com a estética da sua marca.

Posso criar vídeos de demonstração de produtos envolventes com apresentadores de IA usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos de demonstração de produtos profissionais com apresentadores de IA realistas. Basta converter seu roteiro em vídeo com a funcionalidade de texto-para-vídeo, dando vida às suas demonstrações de produtos.

Quais capacidades de edição o HeyGen oferece para refinar meus vídeos de demonstração de produtos?

O HeyGen possui um editor de vídeo robusto integrado com um editor de arrastar e soltar fácil de usar, permitindo que você integre elementos de forma fluida e refine seu conteúdo. Você também pode aproveitar narrações de IA e exportar facilmente seus projetos finalizados como arquivos MP4 de alta qualidade para uso imediato.

Além da criação, como o HeyGen ajuda a gerenciar a marca dos vídeos?

O HeyGen suporta personalização de marca, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca para garantir consistência em todos os seus vídeos de demonstração de produtos. Isso ajuda a construir um reconhecimento de marca mais forte e apoia o sucesso geral do cliente com seu conteúdo.

