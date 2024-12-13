Crie um vídeo instrucional de 1 minuto destinado a gerentes de produto técnicos, demonstrando o fluxo de trabalho sem interrupções ao usar o HeyGen como um criador de vídeos com IA. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando gravações de tela limpas e sobreposições de texto na tela para destacar os passos principais. Uma narração clara e articulada guiará o espectador pelo processo de geração de um vídeo usando a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro", mostrando como um roteiro simples se transforma em um vídeo detalhado de recursos com mínimo esforço.

Gerar Vídeo