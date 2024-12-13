Gerador de Vídeos de Anúncio de Recursos: Lançamento de Produtos Mais Rápido

Gere vídeos cativantes de anúncio de atualização de produtos sem esforço. Utilize avatares AI para dar vida aos seus novos recursos e engajar seu público.

Desenvolva um vídeo de 1 minuto direcionado a gerentes de produto ocupados e líderes de marketing, destacando o poder do HeyGen como gerador de vídeos de anúncio de recursos. O estilo visual deve ser nítido e moderno, com sobreposições de texto animado e uma narração amigável e articulada em voz AI. Enfatize como a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro transforma texto simples em conteúdo de vídeo AI polido, simplificando o lançamento de novos recursos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Gere um vídeo de 45 segundos para pequenos empresários e criadores de conteúdo, demonstrando a facilidade de criar vídeos de anúncio de atualização de produtos. O vídeo deve empregar uma estética visual vibrante e acessível, apresentando diversos avatares AI mostrando as atualizações, acompanhados por música de fundo animada e narrações claras em voz AI. Destaque o impacto dos avatares AI e da geração de narração do HeyGen para produzir rapidamente conteúdo envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de 90 segundos projetado para equipes de marketing internacionais e gerentes de produto globais, ilustrando como o HeyGen aprimora as capacidades de criação de vídeos de produtos para públicos diversos. O estilo visual deve ser sofisticado e limpo, demonstrando sutilmente múltiplas opções de idioma com legendas multilíngues aparecendo suavemente e uma voz AI autoritária. Foque na integração perfeita de legendas para alcance global com qualquer anúncio de novo recurso.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 30 segundos voltado para agências de marketing dinâmicas e empresas SaaS, focando na criação rápida de conteúdo de vídeo de produto alinhado à marca. Este vídeo deve apresentar uma apresentação visual enérgica com transições de cena dinâmicas, derivadas de Templates & scenes, e elementos de marca modernos, impulsionados por uma voz AI entusiasmada. Mostre como os templates de vídeo do HeyGen permitem que os usuários gerem rapidamente vídeos profissionais de anúncio de recursos com esforço mínimo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Anúncio de Recursos

Crie rapidamente vídeos envolventes de anúncio de produtos com AI, templates personalizáveis e ferramentas de edição poderosas para mostrar suas últimas atualizações.

1
Step 1
Selecione um Template Personalizável
Inicie seu projeto escolhendo entre uma ampla gama de templates personalizáveis para se adequar ao tema e estilo do seu anúncio usando nossos Templates & scenes.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Narrações AI
Insira seu roteiro de anúncio e, em seguida, use nosso recurso de geração de narração para criar narrações AI com som natural para uma narração clara.
3
Step 3
Personalize Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com animações envolventes e garanta a consistência da marca aplicando seu logo e cores usando controles de Branding.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo em Alta Resolução
Finalize seu vídeo de anúncio e use nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações para gerar um arquivo MP4 de alta resolução pronto para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre novas capacidades de produtos

.

Desenvolva vídeos AI atraentes que demonstrem claramente novos recursos de produtos e seus benefícios imediatos para os usuários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncio de recursos AI?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de AI e capacidades de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários transformem roteiros em vídeos profissionais de anúncio de atualização de produtos sem esforço. Seu editor de arrastar e soltar e templates personalizáveis agilizam todo o processo de criação de vídeo.

Quais opções de personalização estão disponíveis para branding em vídeos do HeyGen?

O HeyGen oferece amplos controles de branding, permitindo que você integre seu logo, cores da marca e elementos visuais específicos. Você pode utilizar templates personalizáveis e uma rica biblioteca de mídia para garantir que seus vídeos de anúncio de produtos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Quais opções de exportação o HeyGen oferece para vídeos de produtos de alta qualidade?

O HeyGen permite que você exporte arquivos MP4 de alta resolução, garantindo qualidade profissional para seus vídeos de anúncio de atualização de produtos. Você também pode incluir legendas multilíngues e compartilhar vídeos facilmente via links mágicos, otimizando a distribuição para seus vídeos de anúncio de recursos.

A colaboração em equipe é suportada dentro do HeyGen para projetos de vídeo?

Absolutamente. O HeyGen possui Workspaces projetados para facilitar a colaboração em equipe, permitindo que múltiplos usuários trabalhem juntos em projetos de criação de vídeos de produtos. Isso garante um fluxo de trabalho contínuo e criação de conteúdo eficiente para seus vídeos de anúncio.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo