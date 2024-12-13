Gerador de Vídeo Rápido: Crie Vídeos de IA Instantaneamente

Aproveite o Texto para Vídeo a partir de Roteiro para transformar suas ideias em vídeos profissionais com velocidade e facilidade incomparáveis.

Crie um vídeo atraente de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem rapidamente produzir conteúdo de marketing de alta qualidade usando um gerador de vídeo com avatar de IA. O estilo visual deve ser brilhante e convidativo, apresentando diversos avatares de IA destacando os benefícios, acompanhado por uma narração amigável e profissional gerada com a capacidade de geração de voz do HeyGen, tornando a criação de vídeos acessível e rápida.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 45 segundos voltado para startups que estão introduzindo novos produtos tecnológicos, enfatizando a facilidade de uso e inovação. Utilize os templates e cenas do HeyGen para criar uma estética visual moderna e limpa com animações envolventes, apoiadas por uma narração clara e concisa de texto para vídeo, garantindo que a proposta de valor do produto seja compreendida por um público familiarizado com tecnologia.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos no estilo 'cabeças falantes' para criadores de conteúdo, oferecendo dicas rápidas sobre como melhorar sua presença nas redes sociais. O estilo visual deve ser energético e direto, com um palestrante claro e entusiasmado entregue via um avatar de IA, aproveitando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para mensagens impactantes e exibindo legendas de forma proeminente para aumentar a acessibilidade e o engajamento em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional conciso de 15 segundos para anunciantes que visam um amplo público online, apresentando um novo produto com animações vibrantes. O estilo visual e de áudio deve ser animado e cativante, usando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para aprimorar os visuais, e otimizado com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para distribuição perfeita em todos os canais de mídia social, demonstrando como um gerador de vídeo rápido pode entregar anúncios rápidos e impactantes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Rápido

Crie vídeos envolventes rápida e facilmente, transformando suas ideias em conteúdo profissional com o poder da IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Escolha um Template
Comece inserindo seu roteiro diretamente ou selecionando entre uma variedade de templates pré-desenhados para iniciar seu projeto. Isso aproveita a capacidade de Texto para Vídeo a partir de Roteiro para geração rápida de conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Voz
Personalize seu vídeo escolhendo um avatar de IA e combinando-o com uma voz realista usando nosso recurso avançado de avatares de IA, dando vida à sua narrativa.
3
Step 3
Aprimore Seus Visuais
Adicione profundidade visual incorporando mídia da biblioteca de estoque integrada ou personalizando cenas com vários layouts. Nossa plataforma oferece suporte robusto de biblioteca de mídia/estoque para enriquecer seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua criação escolhendo a proporção de aspecto desejada e exportando facilmente seu vídeo de alta qualidade, pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas. Isso é alimentado por nossa funcionalidade flexível de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Treinamento e Aprendizado Aprimorados

.

Desenvolva vídeos de treinamento poderosos com IA que aumentam significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de marketing envolventes rapidamente?

O HeyGen é um gerador de vídeo de IA que permite produzir vídeos de marketing e redes sociais de alta qualidade rapidamente. Aproveite avatares de IA realistas e diversos templates para criar vídeos explicativos atraentes ou conteúdo de formato curto com facilidade.

O HeyGen suporta a transformação de roteiros de texto em vídeos com IA?

Sim, o HeyGen se destaca como um gerador de texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen pode gerar conteúdo de vídeo completo com avatares de IA, narrações realistas usando tecnologia avançada de texto para fala e até mesmo capacidades de clonagem de voz.

Quais opções de personalização criativa o HeyGen oferece para meus vídeos?

O HeyGen oferece ampla personalização criativa, permitindo que você personalize seus vídeos com controles de branding como logotipos e cores. Você pode escolher entre vários templates, adicionar mídia personalizada e utilizar recursos de edição de vídeo para aprimorar animações e o apelo visual geral.

O HeyGen pode transformar uma imagem estática ou roteiro em um vídeo de cabeça falante?

Absolutamente. O HeyGen funciona como um gerador de imagem para vídeo de IA, permitindo que você transforme imagens estáticas ou roteiros escritos em cabeças falantes dinâmicas. A plataforma lida automaticamente com a sincronização labial realista e expressões para seu avatar de IA, tornando a criação de vídeos perfeita.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo