Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para influenciadores de moda e criadores de conteúdo, imagine um vídeo de 45 segundos de experimentação virtual que demonstre poderosamente o estilo de uma única peça versátil de várias maneiras. Aproveite os Templates e cenas prontos para uso da HeyGen para alcançar uma estética moderna com transições suaves e uma trilha sonora indie chique, apresentando diversas opções de estilo projetadas para inspirar seu público.
Prompt de Exemplo 2
Imagine transformar seus conceitos de moda mais recentes em um vídeo sofisticado de lookbook profissional de 60 segundos, especificamente para marcas e designers de moda estabelecidos. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen para articular sua visão, apresentando um estilo editorial com iluminação sofisticada, efeitos de câmera lenta e uma trilha sonora ambiente elegante que transmite o luxo e a arte de sua coleção.
Prompt de Exemplo 3
Ajude startups de moda a lançar novas coleções criando um vídeo de marketing conciso de 20 segundos focado em visuais dinâmicos e criação de conteúdo sem esforço para uma forte primeira impressão. Transmita uma mensagem clara através da geração de Narração da HeyGen, combinada com visuais limpos e minimalistas, sobreposições gráficas ousadas e uma batida eletrônica moderna e impactante para capturar a atenção e promover o reconhecimento da marca instantaneamente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Moda

Transforme suas imagens de produtos e conceitos em vídeos de moda dinâmicos e cativantes com modelos AI, simplificando a criação de conteúdo para e-commerce e redes sociais.

1
Step 1
Carregue Suas Imagens de Produtos
Comece carregando suas imagens de produtos. Nossa ferramenta com tecnologia AI, aproveitando o suporte da biblioteca de mídia, gerará cenas iniciais com modelos de moda AI, prontas para sua contribuição criativa.
2
Step 2
Selecione Seu Modelo AI e Template
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares AI e aplique templates de vídeo prontos para uso. Isso permite que você visualize rapidamente roupas em vários estilos e configurações para seus vídeos de experimentação virtual.
3
Step 3
Personalize e Aperfeiçoe Seu Vídeo
Personalize seu vídeo aproveitando nossos controles de branding para adicionar seu logotipo e cores preferidas. Melhore o apelo visual para vídeos de marketing atraentes, garantindo consistência com sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Moda
Uma vez finalizado, utilize o recurso de redimensionamento de proporção e exportações para baixar seu vídeo de moda de alta qualidade, otimizado para todas as plataformas de marketing em redes sociais e e-commerce.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Experiências de Moda de Clientes com Vídeos Envolventes

.

Destaque visualmente depoimentos de clientes e colaborações com influenciadores para construir confiança e autenticidade da marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de moda únicos sem esforço?

O gerador de vídeos de moda com AI da HeyGen simplifica a criação de conteúdo, permitindo que você transforme descrições em vitrines de roupas cativantes. Suas ferramentas com tecnologia AI e templates de vídeo prontos para uso permitem que você gere vídeos de moda profissionais com visuais dinâmicos, tornando a criação de conteúdo sem esforço.

A HeyGen suporta a criação de vídeos de experimentação virtual com modelos de moda AI?

Sim, a HeyGen permite que você crie vídeos de experimentação virtual envolventes usando modelos de moda AI avançados. Você pode facilmente visualizar roupas carregando imagens de produtos e transformando-as em visuais dinâmicos, aprimorando seus vídeos de e-commerce e marketing.

Que tipo de vídeos de marketing posso criar para marcas de moda usando a HeyGen?

A HeyGen é um Criador de Vídeos Curtos com AI versátil, perfeito para gerar vídeos de moda profissionais e alinhados à marca para vários canais de marketing. Você pode criar vídeos de produtos, conteúdo envolvente para marketing em redes sociais e até personalizar templates de vídeo para campanhas de influenciadores, aumentando sua presença no e-commerce.

Posso personalizar os visuais e o estilo dos meus vídeos de moda com a AI da HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen permite que você personalize extensivamente os elementos do vídeo, desde a utilização do Troca de Fundo até a experimentação com diferentes estilos artísticos para visuais dinâmicos. Suas capacidades avançadas de AI permitem ajustes refinados, garantindo que seus vídeos de moda estejam perfeitamente alinhados à marca e sejam visualmente impressionantes.

