A HeyGen é um Criador de Vídeos Curtos com AI versátil, perfeito para gerar vídeos de moda profissionais e alinhados à marca para vários canais de marketing. Você pode criar vídeos de produtos, conteúdo envolvente para marketing em redes sociais e até personalizar templates de vídeo para campanhas de influenciadores, aumentando sua presença no e-commerce.