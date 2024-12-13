Crie um vídeo de destaque de 30 segundos com o "criador de vídeos de desfile de moda" anunciando suas últimas "coleções de moda" para um público consciente de estilo, ávido por novas tendências. Utilize os "Templates e cenas" do HeyGen para criar um estilo visual dinâmico e de alto brilho, com cortes inspirados em passarelas e uma trilha sonora eletrônica moderna, aprimorada por uma "Geração de narração" nítida que apresenta cada look chave com sofisticação.

Gerar Vídeo