Crie um vídeo de lookbook de moda cativante de 45 segundos, direcionado para influenciadores da Geração Z no Instagram, exibindo uma nova coleção com um estilo visual vibrante e dinâmico e uma trilha sonora pop moderna e animada. Utilize os Templates e cenas do HeyGen para montar rapidamente transições e fundos estilosos, tornando a narrativa visual sem esforço.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma apresentação elegante de 30 segundos com o criador de vídeos AI, projetada para marcas de moda que lançam uma linha sustentável, apresentando estética limpa e minimalista e uma trilha sonora instrumental sofisticada. Este vídeo de moda comunicará efetivamente os valores da marca ao usar os avatares AI do HeyGen para modelar as roupas em diversos cenários.
Prompt de Exemplo 2
Para potenciais clientes de e-commerce hesitantes sobre compras de roupas online, uma demonstração de prova virtual envolvente de 60 segundos é essencial, empregando um estilo visual brilhante e aspiracional e uma narração amigável e informativa. Este vídeo de moda pode ser produzido de forma eficiente usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para narrar os benefícios e características da experiência de prova virtual.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo promocional atraente de 15 segundos é perfeito para uma venda relâmpago, direcionado para usuários do Instagram e TikTok em busca de ofertas rápidas de moda, idealmente utilizando um estilo visual de alta energia e ritmo acelerado com música da moda. Para aumentar o engajamento e o alcance da sua campanha de mídia social, gere legendas dinâmicas diretamente através do HeyGen, garantindo acessibilidade e impacto mesmo sem som.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Lookbook de Moda

Crie facilmente vídeos de lookbook de moda impressionantes com ferramentas movidas por AI, transformando seus designs em histórias visuais cativantes para e-commerce e redes sociais.

1
Step 1
Crie a Partir de um Template
Inicie sua jornada de design escolhendo entre uma variedade de templates de vídeo de moda profissionais, fornecendo uma base instantânea para seu lookbook único.
2
Step 2
Escolha Seus Modelos AI
Dê vida à sua coleção selecionando diversos avatares AI para modelar seus designs, adicionando um elemento dinâmico e envolvente à sua apresentação.
3
Step 3
Adicione um Toque Profissional
Aumente o impacto do seu lookbook aplicando o logotipo e as cores personalizadas da sua marca usando nossos controles de Branding, garantindo uma narrativa visual consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de lookbook de moda e utilize o redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para compartilhamento perfeito em seus canais de redes sociais preferidos.

Casos de Uso

Eleve a Narrativa Visual de Moda

Utilize a narrativa de vídeo movida por AI para criar narrativas imersivas para suas coleções de moda, trazendo à vida a visão da sua marca.

Perguntas Frequentes

O HeyGen pode elevar o conteúdo visual e a narrativa das marcas de moda?

O HeyGen capacita marcas de moda a criar vídeos de moda e lookbooks impressionantes sem esforço. Utilizando templates de vídeo de moda profissionais, avatares AI realistas e recursos de texto-para-vídeo, você pode criar conteúdo de narrativa visual cativante para plataformas de e-commerce e redes sociais como Instagram e TikTok, aumentando significativamente a presença da sua marca.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos AI essencial para e-commerce e vídeos promocionais?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos promocionais de alta qualidade para e-commerce. Sua tecnologia avançada de criador de vídeos AI converte texto em vídeo com avatares AI realistas e narrações profissionais, permitindo que as empresas produzam conteúdo envolvente rapidamente, sem a necessidade de experiência extensa em edição de vídeo.

Como o HeyGen facilita a exibição de moda com avatares AI e branding personalizado?

O HeyGen utiliza avatares AI realistas para modelar e exibir diversos itens de moda em seus vídeos. Ao integrar esses modelos movidos por AI em templates de vídeo de moda profissionais, juntamente com controles de branding personalizáveis, as marcas podem apresentar suas coleções de forma eficaz e manter uma identidade visual consistente.

Como o HeyGen pode otimizar o conteúdo de vídeo de moda para plataformas de redes sociais?

O HeyGen oferece ferramentas versáteis para otimizar vídeos de moda para várias plataformas de redes sociais, incluindo Instagram e TikTok. Com recursos como redimensionamento de proporção, legendas automáticas e templates personalizáveis, você pode criar e adaptar vídeos promocionais que ressoem com públicos diversos, garantindo máximo engajamento em todos os canais.

