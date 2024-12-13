Sim, com as capacidades intuitivas de Texto para Vídeo de Moda e Prompt para Vídeo de Moda do HeyGen, você pode gerar facilmente vídeos de moda bonitos e alinhados à marca. Nosso editor de vídeo com IA cuida dos visuais e animações, tornando a criação de vídeos de moda profissionais acessível a todos.