Gerador de Vídeo Publicitário de Moda para Campanhas Envolventes

Revolucione o marketing da sua marca. Crie vídeos de moda cativantes e anúncios dinâmicos para redes sociais a partir de um roteiro, aumentando o engajamento e as vendas para o seu e-commerce.

Desenvolva um conceito cativante de gerador de vídeo publicitário de moda de 30 segundos para uma nova coleção de jeans sustentáveis, direcionado a jovens adultos ecologicamente conscientes nas plataformas de mídia social. O estilo visual deve ser orgânico e natural, com tons terrosos, apresentando modelos em ambientes ao ar livre, acompanhados por uma trilha sonora indie folk inspiradora. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar rapidamente o texto de marketing em narrativas visuais envolventes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um gerador de vídeo de moda de 45 segundos dinâmico, mostrando uma experiência inovadora de prova virtual para uma marca de roupas de luxo, voltado para compradores online antenados em tecnologia. A estética visual deve ser elegante e futurista, com linhas limpas e iluminação suave e ambiente, ao som de música eletrônica minimalista. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para demonstrar várias peças de vestuário em diversos tipos de corpo, proporcionando uma prévia imersiva.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe uma campanha de marketing de vídeo de moda envolvente de 60 segundos que conte a história da marca de uma linha de roupas artesanais, atraindo um público interessado em produção ética e artesanato. O estilo visual e de áudio deve ser caloroso e autêntico, apresentando vislumbres dos bastidores do processo de design com uma trilha sonora acústica suave. Empregue o recurso de geração de narração do HeyGen para narrar a jornada e os valores únicos da marca.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo rápido de 15 segundos destacando cinco novos acessórios para uma marca de streetwear vibrante, direcionado à Geração Z que segue tendências em plataformas como TikTok e Instagram Reels. O vídeo deve ter um estilo visual rápido e energético, com sobreposições de cores ousadas e transições rápidas, ao som de uma faixa pop animada. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente diversas apresentações de produtos para máximo impacto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo Publicitário de Moda

Crie vídeos publicitários de moda deslumbrantes usando IA sem esforço. Gere promoções envolventes e apresentações de produtos para e-commerce e redes sociais em minutos, sem necessidade de habilidades de design.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados ou comece com uma cena em branco para construir seu anúncio de moda único do zero.
2
Step 2
Adicione Sua Mídia de Produto
Carregue imagens e clipes de vídeo do seu catálogo de produtos para apresentar seus itens de moda. Você também pode utilizar nossa extensa biblioteca de mídia para ativos adicionais.
3
Step 3
Personalize com Branding
Aprimore seu anúncio aplicando o estilo único da sua marca com controles de branding, incluindo seu logotipo, cores e fontes, para manter uma estética consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Publicitário
Visualize seu vídeo publicitário de moda gerado por IA para garantir que ele atenda à sua visão, depois exporte-o em vários formatos otimizados para diferentes plataformas de redes sociais e anúncios.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Narrativas Inspiradoras de Marca

.

Crie narrativas de vídeo envolventes que inspirem o público, mostrando o ethos e a visão únicos da sua marca de moda.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode revolucionar meus esforços de marketing de vídeo de moda?

O HeyGen capacita você a criar vídeos publicitários de moda envolventes e aprimorar seu marketing de vídeo de moda com facilidade. Aproveite os avatares de IA e as capacidades de texto para vídeo para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade para promoções e anúncios, aumentando a presença online da sua marca.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para criar vídeos de moda gerados por IA?

O HeyGen oferece recursos avançados de IA, incluindo avatares de IA realistas e geração poderosa de texto para vídeo, para produzir vídeos de moda gerados por IA cativantes. Você pode transformar roteiros em anúncios de moda dinâmicos sem esforço, reduzindo significativamente o tempo de produção.

Posso usar o HeyGen para criar Fashion Reels e vídeos de redes sociais impressionantes?

Absolutamente, o HeyGen é perfeito para criar Fashion Reels envolventes e outros vídeos de redes sociais. Utilize sua variedade de modelos de vídeo e cenas, juntamente com controles de marca, para produzir conteúdo cativante que se destaca em todas as plataformas.

O HeyGen permite personalização de marca para meus projetos de gerador de vídeo de roupas?

Sim, o HeyGen fornece controles robustos de marca, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em qualquer projeto de gerador de vídeo de roupas. Isso garante que seus vídeos de moda gerados por IA alinhem-se perfeitamente com a identidade da sua marca para todos os seus anúncios e promoções.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo