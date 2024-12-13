Crie um "vídeo de despedida de colega" caloroso de 45 segundos celebrando um membro da equipe que está partindo, focando em memórias compartilhadas e votos de sucesso no futuro. O estilo visual deve ser uma montagem nostálgica de fotos e clipes de vídeo, acompanhada por uma mensagem personalizada e inspiradora entregue através da "geração de narração" do HeyGen. Direcione este vídeo para toda a equipe compartilhar sua apreciação.

Gerar Vídeo