Produza um tutorial técnico de 1 minuto demonstrando um recurso de software, voltado para novos funcionários de suporte de TI. O vídeo deve ter um estilo visual profissional, claro e informativo, apresentando um avatar de IA explicando etapas complexas com geração precisa de narração e legendas para garantir acessibilidade e clareza. Este vídeo visa funcionar como uma parte crucial de um criador de vídeos de FAQ interno para referência rápida.

Gerar Vídeo