A plataforma do HeyGen permite a criação de conteúdo de vídeo de alta qualidade que pode impulsionar significativamente o SEO ao melhorar as métricas de engajamento em seu site. Ao gerar vídeos com legendas automáticas, você torna seu conteúdo mais acessível e descoberto, atraindo mais tráfego orgânico para responder às perguntas dos clientes.