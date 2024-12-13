É necessário um vídeo de atualização de "notícias da família" de 60 segundos para capturar as últimas "Histórias e Memórias" do seu lar, especificamente adaptado para parentes e amigos distantes. Este vídeo deve apresentar uma montagem calorosa, nostálgica e levemente humorística de clipes e fotos, acompanhada por música de fundo animada e uma narração amigável e clara, profissionalmente elaborada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, detalhando marcos recentes e anedotas engraçadas.

Gerar Vídeo