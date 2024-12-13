Criador de Vídeos de Treinamento para Fábrica para Instrução Eficiente

Aumente a eficiência e economize recursos transformando roteiros em vídeos de treinamento envolventes para fábricas com poderoso texto-para-vídeo.

462/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de integração de funcionários de 90 segundos direcionado aos departamentos de RH, mostrando a facilidade de integrar novos contratados à cultura da empresa. Imagine uma estética visual acolhedora e calorosa, incorporando branding personalizado e uma narração amigável, utilizando efetivamente os diversos Modelos & cenas da HeyGen e a geração de Narração sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 60 segundos para explicar um produto, direcionado a equipes de marketing, introduzindo uma nova ferramenta de fabricação. O vídeo deve ter um estilo visualmente rico e envolvente, com gráficos de movimento impactantes e uma narração clara e animada, facilitada pelo amplo suporte de Biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen e funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 1 minuto para executivos de empresas de manufatura, destacando os benefícios de adotar uma plataforma de vídeo AI para comunicações internas. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e sofisticado, transmitindo eficiência e inovação, com a inclusão crítica de Legendas/captions da HeyGen para garantir ampla acessibilidade e enfatizar a potencial economia de custos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento para Fábrica

Simplifique a criação de vídeos de treinamento envolventes e informativos para seus funcionários de fábrica usando avatares AI e capacidades avançadas de vídeo, economizando tempo e recursos.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida para o Vídeo
Selecione entre uma ampla gama de modelos profissionais ou insira seu roteiro para aproveitar nosso poderoso recurso de texto-para-vídeo para geração instantânea de conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar AI
Dê vida ao seu treinamento selecionando entre diversos avatares AI, depois personalize sua aparência, voz e fundo para se adequar perfeitamente ao seu conteúdo.
3
Step 3
Adicione Narração e Visuais
Enriqueça seu vídeo com narração AI de som natural em vários idiomas. Enriquecer ainda mais o conteúdo com imagens ou vídeos relevantes de nossa extensa biblioteca de mídia.
4
Step 4
Refine e Exporte Seu Treinamento
Aplique toques finais como legendas geradas automaticamente, depois exporte seu vídeo de treinamento de alta qualidade para exportação SCORM contínua ou integração direta em seu LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos Técnicos Complexos

.

Divida procedimentos de fábrica intrincados em módulos de vídeo claros e digeríveis, melhorando a eficiência do treinamento técnico e garantindo uma melhor compreensão operacional.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento técnico para funcionários de fábrica?

A plataforma de vídeo AI da HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento técnico envolventes. Você pode transformar roteiros complexos em conteúdo visual claro usando Avatares AI e cenas dinâmicas, garantindo uma transferência de conhecimento eficaz para seus funcionários de fábrica.

Qual é o papel dos Avatares AI no processo de criação de vídeos da HeyGen?

A HeyGen utiliza Avatares AI realistas para apresentar informações diretamente, eliminando a necessidade de filmagens tradicionais. Isso melhora a integração de funcionários e permite atualizações rápidas nos vídeos de treinamento, mantendo a consistência em todos os materiais.

A HeyGen pode converter roteiros de texto em vídeos de treinamento profissionais?

Com certeza, a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen permite que você transforme facilmente roteiros escritos em vídeos de treinamento de alta qualidade. Nossa tecnologia avançada de narração AI oferece uma narração com som natural, economizando tempo e recursos significativos na criação de vídeos.

A HeyGen suporta a exportação de vídeos para Sistemas de Gestão de Aprendizagem?

Sim, a HeyGen oferece várias opções de exportação para integrar seus vídeos de treinamento de forma contínua em Sistemas de Gestão de Aprendizagem existentes. Isso inclui formatos de vídeo padrão compatíveis com a maioria das plataformas LMS, garantindo que seu conteúdo esteja prontamente acessível para o treinamento de funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo