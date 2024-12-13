Criador de Vídeos de Instalações: Crie Tours Virtuais Impressionantes

Crie facilmente vídeos envolventes de visão geral de instalações e tours virtuais para o seu negócio usando geração de narração profissional.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 60 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, detalhando um novo serviço ou produto. O estilo visual deve ser envolvente, com texto e gráficos animados, apoiado por uma voz amigável e profissional, trazida à vida usando os avançados avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações de forma dinâmica.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing cativante de 30 segundos para profissionais de marketing de mídia social e gerentes de marca, promovendo uma venda relâmpago ou oferta por tempo limitado. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e moderno, incorporando música de fundo popular e uma voz entusiástica e persuasiva gerada usando o sofisticado recurso de geração de Voz do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de tour virtual imersivo de 90 segundos, adaptado para agentes imobiliários e planejadores de eventos, para destacar uma propriedade ou local único. A apresentação visual deve ser detalhada e elegante, com efeitos sonoros ambientes e uma narração informativa e suave criada transformando um roteiro diretamente em vídeo usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Instalações

Crie facilmente vídeos profissionais de visão geral de instalações, tours virtuais e conteúdo de treinamento com ferramentas alimentadas por IA, destacando seu espaço com clareza e impacto.

Step 1
Crie Seu Projeto de Vídeo
Comece selecionando um modelo ou importando seu roteiro. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro transforma rapidamente suas ideias em um esboço visual, preparando o cenário para seu vídeo de visão geral de instalações.
Step 2
Escolha Visuais e Cenas
Preencha seu vídeo com conteúdo envolvente. Selecione de nossa diversa biblioteca de Modelos e cenas para estruturar sua narrativa, adicionando um toque visual que realmente representa suas instalações.
Step 3
Adicione Avatares de IA e Narrações
Enriqueça sua apresentação com avatares de IA realistas para guiar os espectadores, garantindo uma mensagem clara e consistente para seus tours virtuais.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Tour
Finalize seu vídeo de instalações envolvente. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu vídeo para qualquer plataforma, garantindo que esteja pronto para ser compartilhado como um tour de vídeo de treinamento ou vídeo de marketing.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Tours Virtuais de Alto Impacto e Anúncios Promocionais

Desenvolva anúncios de vídeo profissionais e tours virtuais de alto desempenho para comercializar efetivamente suas instalações, aumentando a conscientização e visitas potenciais.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos empresariais profissionais?

O HeyGen capacita os usuários a criar "vídeos de marketing" e "vídeos explicativos" de forma fácil usando seu "gerador de vídeos de IA". Nosso "criador de vídeos online" intuitivo oferece "modelos de vídeo" e um "editor de arrastar e soltar" para agilizar seu processo criativo para qualquer necessidade empresarial.

Quais ferramentas alimentadas por IA o HeyGen oferece para produção criativa de vídeos?

O HeyGen integra ferramentas avançadas "alimentadas por IA" como "avatares de IA" e "narrações profissionais" para elevar seu processo de "criação de vídeos". Você também pode aproveitar "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" e a robusta "geração de narração" para conteúdo dinâmico que ressoe com seu público.

O HeyGen pode ser usado como criador de vídeos de instalações ou para tours virtuais?

Absolutamente. O HeyGen é um "criador de vídeos de instalações" ideal para produzir conteúdo envolvente de "vídeo de visão geral de instalações" ou "tours virtuais" imersivos. Nossa plataforma suporta a criação de experiências detalhadas de "tour de vídeo de treinamento" com facilidade, tornando informações complexas acessíveis.

O HeyGen oferece controles robustos de edição de vídeo e branding?

Sim, o HeyGen oferece funcionalidades abrangentes de "editor de vídeo", incluindo "controles de branding" para logotipos e cores, e um rico "suporte de biblioteca de mídia/estoque". Você também pode utilizar "redimensionamento de proporção e exportações" para adaptar seus vídeos para qualquer plataforma, garantindo que sua visão criativa seja totalmente realizada.

