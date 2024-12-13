O Gerador de Vídeos de Treinamento #1 para Aprendizado Sem Esforço

Produza vídeos de treinamento envolventes sem esforço. Aproveite avatares de IA para entregar conteúdo profissional e multilíngue que cativa os aprendizes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de "Treinamento Técnico" de 2 minutos direcionado a técnicos experientes para atualizações de "Treinamento de Equipamentos". Este vídeo deve incorporar gravações detalhadas de tela mostrando operações complexas, juntamente com closes de partes específicas das máquinas. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para instruções precisas e inclua legendas em "múltiplos idiomas" para melhorar a acessibilidade e compreensão entre equipes diversas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo animado de 60 segundos para "equipes de L&D" comunicando as recentes "Atualizações de Políticas" a todo o pessoal da instalação, visando a máxima "eficiência de treinamento". A abordagem visual deve ser moderna e orientada por infográficos, utilizando Modelos e cenas dinâmicas com transições rápidas e impactantes. Uma voz de IA profissional e energética entregará o conteúdo, enfatizando a facilidade de Atualizações fáceis para revisões futuras.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo conciso de 45 segundos para visitantes externos e contratados, delineando os procedimentos "Passo a Passo no Local de Trabalho" para "vídeos de treinamento de acesso à instalação". O conteúdo visual combinará filmagens envolventes do mundo real da biblioteca de mídia/suporte de estoque com dicas direcionais animadas claras. O áudio deve ser nítido e acolhedor, enquanto o redimensionamento de proporção e exportações garantem que o vídeo seja otimizado para vários formatos de exibição, de quiosques a dispositivos móveis.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento para Instalações

Desenvolva rapidamente vídeos de treinamento profissional e eficaz para instalações com ferramentas impulsionadas por IA, simplificando seus esforços de L&D e garantindo comunicação clara.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento. O recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro converte suas sugestões de texto em um vídeo dinâmico, pronto para personalização adicional.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz de IA
Aprimore sua mensagem escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA e narrações de IA realistas para apresentar seu material de treinamento de forma clara e envolvente.
3
Step 3
Personalize com Modelos e Branding
Escolha entre Modelos profissionais para estruturar rapidamente seu treinamento, depois aplique os controles de branding da sua empresa, como logotipos e cores, para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte e Garanta Acessibilidade
Adicione legendas para melhorar a acessibilidade para todos os aprendizes, depois exporte seu vídeo de treinamento concluído em vários formatos de alta resolução, pronto para ser compartilhado com sua equipe.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Procedimentos Técnicos Complexos

Produza vídeos claros e concisos para treinamento técnico, protocolos de segurança e operação de equipamentos, tornando instruções complexas de instalações facilmente compreensíveis.

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento envolventes?

O HeyGen utiliza Avatares de IA avançados e narrações de IA para transformar sugestões de texto em vídeos de treinamento profissionais e envolventes, tornando tópicos complexos fáceis de entender para equipes de L&D. Esta criação de vídeo impulsionada por IA simplifica o processo para conteúdo de treinamento de alta qualidade.

O HeyGen pode ajudar as equipes de L&D a criar vídeos de treinamento técnico rapidamente e atualizá-los facilmente?

Sim, o HeyGen capacita as equipes de L&D a produzir rapidamente vídeos de treinamento técnico usando modelos personalizáveis. Sua plataforma intuitiva permite atualizações fáceis, garantindo que seu conteúdo de treinamento permaneça atual e eficiente sem a necessidade de ferramentas complexas de edição de vídeo.

Quais recursos o HeyGen oferece para vídeos de treinamento multilíngues e acessíveis?

O HeyGen suporta mais de 140 idiomas com suas narrações de IA e inclui um Reprodutor de Vídeo Multilíngue integrado, tornando seus vídeos de treinamento acessíveis globalmente. O Gerador de Legendas de IA melhora ainda mais a acessibilidade e compreensão para públicos diversos.

Como posso aprimorar minha integração de funcionários ou tutoriais técnicos com Avatares de IA e gravação de tela no HeyGen?

O HeyGen permite que você integre perfeitamente Avatares de IA profissionais como apresentadores junto com gravação de tela para tutoriais técnicos e de integração de funcionários envolventes. Esta combinação cria vídeos altamente profissionais e envolventes, garantindo compartilhamento de conhecimento claro e eficaz.

