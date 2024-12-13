Gerador de Vídeos de Tour por Instalações para Tours Virtuais Impressionantes

Transforme facilmente seu espaço em experiências virtuais envolventes com poderosas capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um tour virtual de boas-vindas de 60 segundos para equipes de RH que estão integrando novos funcionários. O vídeo deve ter visuais amigáveis e informativos com transições suaves, música de fundo suave e um avatar AI envolvente guiando o tour, utilizando os avatares AI do HeyGen para oferecer tours virtuais abrangentes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos de tour voltado para pequenos empresários que desejam mostrar seu espaço. Empregue visuais brilhantes e convidativos, uma trilha sonora pop contemporânea e legendas claras e elegantes, usando o recurso de Legendas do HeyGen para apoiar a Personalização de Marca e cativar os espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de tour imobiliário em alta definição de 45 segundos, adaptado para corretores de imóveis. O estilo visual deve ser aspiracional, focando nas principais características da propriedade, complementado por música de fundo elegante e suporte eficiente de biblioteca de mídia, demonstrando como Vídeos de Tour Imobiliário podem ser criados sem necessidade de filmagem usando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Tour por Instalações

Crie tours virtuais por instalações envolventes e profissionais sem esforço com ferramentas alimentadas por AI, transformando seu conteúdo em experiências de vídeo cativantes para várias plataformas.

1
Step 1
Carregue Seu Conteúdo
Comece carregando imagens ou clipes de vídeo de sua instalação, ou cole seu roteiro de tour para aproveitar a conversão de Texto para Vídeo para rascunhos instantâneos.
2
Step 2
Personalize Elementos Visuais
Personalize seu tour selecionando modelos profissionais e aplicando elementos de marca, incluindo seu logotipo e cores personalizadas através dos controles de branding.
3
Step 3
Gere Narração Profissional
Enriqueça seu vídeo gerando narrações em voz AI com som natural para uma narração polida e informativa, dando vida à sua instalação.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Tour
Finalize seu vídeo de tour por instalações profissional usando redimensionamento de proporção e exportações, perfeitamente otimizados para compartilhamento em plataformas de mídia social e apresentações.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o engajamento em treinamentos com passeios por instalações AI

Melhore a integração e o treinamento de funcionários criando passeios por instalações alimentados por AI envolventes que ilustram claramente áreas e procedimentos chave.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de tour por instalações envolventes sem filmagem tradicional?

O gerador de tours virtuais AI do HeyGen permite que os usuários criem vídeos de tour por instalações envolventes sem filmagem tradicional. Aproveite os Avatares AI e as capacidades de Texto para Vídeo para mostrar seu espaço com qualidade profissional e criatividade, eliminando a necessidade de equipamentos caros ou filmagens.

O HeyGen oferece opções de personalização para consistência de marca em vídeos de tour?

Absolutamente, o Criador de Vídeos de Tour do HeyGen oferece controles robustos de Personalização de Marca, permitindo que você mantenha uma aparência consistente e visualmente atraente. Incorpore facilmente seu logotipo, cores e fontes da marca usando sua interface intuitiva de arrastar e soltar para garantir qualidade profissional e reconhecimento.

Quais recursos alimentados por AI o HeyGen inclui para melhorar tours virtuais por instalações?

O HeyGen simplifica a Criação de Vídeos Alimentados por AI para tours virtuais por instalações com recursos avançados. Utilize narrações em voz AI, legendas automáticas e vários Efeitos de Vídeo para criar conteúdo dinâmico e acessível, pronto para distribuição perfeita em plataformas de mídia social.

O HeyGen pode ser usado para gerar Vídeos de Tour Imobiliário em alta definição?

Sim, o HeyGen é uma ferramenta ideal para gerar Vídeos de Tour Imobiliário em alta definição e vídeos de listagem cinematográficos. Empregue uma gama de efeitos visuais, Movimento de Vídeo AI e anime imagens para garantir movimentos de câmera suaves e uma apresentação visualmente deslumbrante que captura o engajamento dos compradores.

